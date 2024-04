La cardiologue Danielle Dion ouvre sa clinique privée

C'est aujourd'hui qu'ouvre ses portes à Saint-Georges la Clinique de cardiologie Beauce-Etchemin, sous la direction de Dre Danielle Dion, cardiologue, qui prodigue ses services dans la région depuis plus de 30 ans.

Elle quitte donc l'hôpital de Saint-Georges, où elle était rattachée, pour partager son expertise et sa passion pour les soins cardiovasculaires en abordant une nouvelle étape de carrière, cette fois comme entrepreneure. « J’ai eu une belle carrière au sein du CISSS-CA, et je suis très reconnaissante d’avoir mis à profit mon expertise dans de cette organisation », a-t-elle indiqué dans le communiqué de presse annonçant l'arrivée de cette clinique privée.

L'établissement offrira des soins couverts par la Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ), tels que l’électrocardiogramme (ECG) au repos, l’ECG à l’effort (tapis roulant), le monitoring ambulatoire de tension artérielle (MAPA), le monitoring ambulatoire de l’ECG (Holter) et le suivi de cardiostimulateurs (pacemakers). L'endroit sera d’ailleurs équipée des technologies médicales et d’outils à la fine pointe.

Tous les services nommés ci-dessus, seront offerts avec la couverture habituelle de la RAMQ, et sur référence d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée (IPS). Tous les patients déjà référés à Dre Dion ou suivis par celle-ci au CISSS-CA pourront continuer avec elle à la Clinique de cardiologie Beauce-Etchemin. « Il demeure que le médecin de famille ou l’IPS est le premier contact qui réfère et priorise les dossiers selon leur niveau de priorité. Le suivi et les résultats du patient seront partagés avec l’hôpital et son médecin traitant, comme lorsque le suivi médical se déroule à l’hôpital », a-t-elle précisé.

Toutefois, l’échocardiogramme pédiatrique et adulte fait exception et sera offert en service privé avec l’aide de technologues d’expérience, compte tenu qu’il n’est pas couvert par la RAMQ en dehors d’un centre hospitalier. Le coût relié à cet examen sera clairement indiqué à l’entrée de la clinique ainsi que sur le site Web de la Clinique de cardiologie Beauce-Etchemin, avise-t-on.

La Clinique de cardiologie Beauce-Etchemin est installée dans les locaux de La Clinique Familiale à Saint-Georges.