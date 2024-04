Une ristourne de 1,42 M$ pour la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce

La Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce versera une ristourne totale de 1,42 M$, selon les résultats de l'exercice financier 2023, qui ont été présentés la semaine dernière lors de l'Assemblée générale annuelle de l'institution financière, qui s'est tenue en mode virtuel.

Dans le projet de partage, un montant de 1 255 602 $ sera remis aux membres sous forme de ristournes individuelles, et 168 358 $ serviront à alimenter le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM).

En 2023, la Caisse affiche des excédents d’opération de 12,24 M$, ce qui représente une hausse de 3,5 % par rapport à 2022. Cette solide performance financière a été réalisée en parallèle avec un volume d’affaires ayant augmenté de 5,2 %, pour s’établir à 1,70 G$ pendant la même période.

En plus de verser une ristourne aux membres, la Caisse a appuyé la collectivité en allouant 43 236 $ en commandites et en dons, ainsi qu’en distribuant 198 651 $ par l’intermédiaire de son FADM.

Par ailleurs, un seul des trois postes, qui étaient à pourvoir au conseil d’administration, a été comblé par acclamation. Il est occupé par Jean Carrier. Les postes laissés vacants seront éventuellement comblés par les membres du conseil d’administration.

Notons que la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce affiche un actif global de 842,8 M$, et compte 15 905 membres.

Vente du bâtiment

La directrice générale, Marie-Klaude Gagnon, a présenté quelques statistiques sur l’utilisation des comptoirs caissiers, pour expliquer ce qui a amené la décision du conseil d’administration de transformer le centre de services de Saint-Honoré-de-Shenley, en centre libre-service à compter du 3 mai prochain. Le bâtiment devenant trop grand pour les besoins réels de la Caisse, celui-ci a été offert à la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley.

Cette acquisition représente bien plus d’une simple transaction immobilière puisqu’elle permet de maintenir des services financiers à Saint-Honoré-de-Shenley, a fait remarquer le président de la caisse, André St-Pierre. Pour les membres, cette entente permettra de maintenir un guichet automatique et deux bureaux afin d’offrir des services-conseils et de l’accompagnement sur rendez-vous.

De plus, le président a tenu à rappeler l’engagement du conseil d’administration à maintenir une proximité avec les membres et que des mesures d’accompagnement continueront d’être offertes pour ceux qui en auraient besoin.