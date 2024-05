Cégep Beauce-Appalaches: L’Coin Gourmand a remporté le prix de mini-entreprise de l'année

Les étudiantes et étudiants du programme Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep Beauce-Appalaches ont été mis à l’honneur lors du récent Gala-Bal des mini-entreprises qui s'est tenu en avril dernier.

L'entreprise L’Coin Gourmand a remporté le prix de mini-entreprise de l'année qui témoigne de la qualité exceptionnelle de leur travail et de leur engagement.

L'entreprise L’Coin Gourmand, composée de Mariama Bah, Alexis Caissy, Christina Bourque, Megan Champagne, Laëtitia Guilbert, William Patry, Joanie Bérubé-Rodrigue et de Emmy Turgeon, a su se démarquer des autres mini-entreprises en réalisant des ventes exceptionnelles d'une valeur de 27 134 $. Leur projet innovant consistait à offrir des paniers cadeaux de produits locaux aux entreprises et aux particuliers, une initiative qui a séduit tant par sa créativité que par son impact positif sur la communauté.

En effet, dans le cadre de leurs cours de démarrage d’entreprises et de gestion de projets, les étudiantes et étudiants de troisième année de comptabilité et gestion devaient démarrer une entreprise et générer son capital de démarrage par une activité de financement. Les équipes, composées chacune de huit membres, avaient comme mandat de monter un plan d’affaires, trouver les liquidités, faire le marketing, s’occuper de l’approvisionnement, faire la vente et gérer les comptes de leur entreprise. « Ce cours permet aux étudiantes et étudiants d'effectuer les principales activités liées au démarrage d'une entreprise et d'évaluer leur potentiel d'entrepreneuse et d'entrepreneur », a expliqué Josée Talbot, enseignante responsable du cours.

Durant la soirée, des bourses récompenses ainsi que d'autres distinctions ont été décernées pour récompenser les meilleures performances de ventes individuelles ainsi que les meilleures entrepreneuses et les meilleurs entrepreneurs de l'année.