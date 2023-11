Huit étudiants du Cégep Beauce-Appalaches ont créé «L'coin gourmand»

Voir la galerie de photos

Dans le cadre de leurs études en comptabilité et gestion, huit étudiants du Cégep Beauce-Appalaches ont créé leur mini-entreprise L'coin gourmand, sous le slogan Une pause s'impose.

Pour présenter leur projet, EnBeauce.com a rencontré Mariama Bah, présidente, et Christina Bourque, vice-présidente aux finances. Les deux jeunes femmes expliquent le but de leur entreprise, les produits disponibles et les difficultés que cela représente.

« C'est pour mettre en pratique tout ce qu'on appris dans les deux années précédentes, dans l'optique de voir comment ça fonctionne en entreprise. Nous avions trois produits à mettre en marché », a indiqué Christina. « Dans ce cours là ça nous permet aussi de nous connaître professionnellement », a ajouté Mariama.

Ainsi, l'équipe d'étudiants a choisi la gourmandise et propose des paquets de bonbons, une boîte de produits sucrés et salés, ainsi qu'une boîte réconfortante pour les soirées d'hiver. Ils ont d'ailleurs vendus plus de 5 000 paquets de bonbons pour Halloween!

En ce qui concerne les défis que cette mini entreprise représente, Christina a mentionné le temps. « L'entreprise nous prend beaucoup de temps, mais on aussi d'autres cours, nos travails respectifs, notre famille, nos amis, nos passions. Donc c'est certains qu'on est parfois limité dans le temps par rapport à ce qu'on voudrait faire », a précisé la vice-présidente aux finances. De son côté, Mariama relève le défi de la clientèle. « Les mini-entreprises à Saint-Georges sont assez connues, (...), donc l'idée c'est de venir proposer quelque chose de nouveau. » Sans oublier le défi financier, puisqu'une entreprise doit être rentable.

Voici les membres de l'équipe:

- Mariama Bah; Présidente

- Joanie Bérubé-Rodrigue; VP à la production

- Emmy Turgeon; Directrice à la production

- Christina Bourque; VP aux finances

- Megan Champagne; Directrice aux finances

- Laetitia Guilbert; VP aux ressources humaines

- Alexis Caissy; VP marketing

- William Patry; VP approvisionnement

Visionnez l'entrevue vidéo complète avec Mariama Bah, présidente, et Christina Bourque, vice-présidente aux finances ci-dessus.