Le Domaine de la Beaucevilloise cessera d'être une RPA

À compter du 31 décembre prochain, le Domaine de la Beaucevilloise cessera ses activités comme résidence privée pour aînés (RPA) et deviendra un édifice à condos locatifs avec service de repas.

La nouvelle a été confirmée à EnBeauce.com par le propriétaire de l'établissement, Éric Caron.

Ce dernier a envoyé le 26 juin un premier avis écrit aux actuels résidents et leurs familles de la situation, qui sera suivie d'une séance d'information demain soir à compter de 18 h.

Plusieurs facteurs ont motivé la décision de l'actionnaire des lieux.

Dans une premier temps, Éric Caron invoque la «complexité» du cahier de charges, pour respecter le certificat de conformité, émis par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches. « On se sent vraiment poussé dans le dos avec toutes les exigences », a-t-il confié à EnBeauce.com.

Déjà, en septembre 2023, la résidence avait obtenu un changement de catégorie, passant du niveau 3 à 2, signifiant la cessation des services d’assistance à la personne et classant les locataires comme autonomes.

« Depuis 2017, les coûts des services de soin ont plus que doublé. Et les frais d'opération des loyers ont augmenté de 700 $ par logement depuis trois ans. On a monté les prix en suivant les règles de la Régie du loyer, mais il aurait fallu hausser bien davantage pour faire nos frais », a fait savoir le propriétaire de la Beaucevilloise.

Malgré ce changement de statut, l'enjeu de pénurie de main-d’œuvre, l'inflation et la flambée des taux d'intérêt l'ont mené à prendre la décision de décertification. Le plan de cessation complète des activités comme RPA a été acheminée au CISSS Chaudière-Appalaches en avril dernier. L'organisme public en a pris acte, en indiquant que le propriétaire respectait ce qui est prévu dans le cas d’une cessation des activités, dans ses délais d’annonce et de fermeture.

Les changements

Présentement, quelque 79 personnes occupent les 77 unités locatives, dont 67 appartements, réparties sur quatre étages de cet établissement qui opère comme RPA depuis 2013.

La nouveau statut entraînera la fin des services d'entretien ménager, de buanderie, et la gestion de la prise de médication. Ceux-ci pourront être offerts par des ressources externes (coopérative, agence, entreprise privée, particulier, etc.) selon le choix des résidents.

De même, les services de surveillance 24 h, les appels d'urgence et la tenue des dossiers de résidents cesseront à compter du 1er janvier.

« Ces changements entraîneront une diminution assez substantielle du coût du loyer, qui variera de plus ou moins de 200 $ à 400 $ par mois », signale Éric Caron dans son avis du 26 juin. Le montant exact sera établi à la fin du mois de septembre, selon les délais de renouvellement de bail.

La soirée d'information traitera aussi du crédit gouvernemental de maintien à domicile pour les personnes âgées de 70 ans et plus, qui serait toujours applicable malgré le changement de statut de l'établissement.

Près de 90% des résidents en place actuellement sont autonomes, a indiqué le propriétaire. Ce qui veut dire que ces derniers pourront demeurer à la Beaucevilloise, s’ils le désirent, ou être accompagnés pour une relocalisation dans un autre endroit correspondant à leurs besoins.

« Le CISSS de Chaudière-Appalaches travaille en collaboration avec le propriétaire pour s’assurer que la transition se fasse dans le respect de la procédure en place. La cessation des activités de la résidence aura peu d’impacts considérant que celle-ci n’offrait plus de services d’assistance depuis son changement de catégorie en septembre 2023 », peut-on lire dans une note de l'organisme public, datée du 31 mai, sur l'état de la situation au Domaine de La Beaucevilloise.

« Nous avons voulu donner un délai suffisamment long [six mois], pour permettre aux résidents, et à leurs familles de décider de la suite. Si des cas particuliers ne sont pas réglés au premier janvier prochain, inquiétiez-vous pas, on mettra pas personne dehors », a tenu à faire remarquer Éric Caron.