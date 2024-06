Grève demain dans deux scieries de Produits forestiers DG

Les membres des syndicats des travailleurs des scieries des produits forestiers DG, dans les établissements de Saint-Côme-Linière et de Sainte-Aurélie, seront en grève pour 24 heures, à compter de 5 h, demain matin (mercredi 12 juin).

C'est le Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CCQCA–CSN), qui en a fait l'annonce cet après-midi, par voie de communiqué de presse. La décision a été prise « faute d’avancées significatives à la table de négociation. »

« L’employeur fait du surplace à la table de négociation depuis plusieurs semaines. C’est clair qu’il ne nous prend pas au sérieux malgré un mandat de grève adopté à 93 %. Encore hier, le syndicat de Sainte-Aurélie était en négociation et la partie patronale a maintenu ses positions. Nous avons donc le regret d’annoncer une première séquence de grève de 24 h. », ont déclaré les porte-parole syndicaux, dans le communiqué.

Les conventions collectives sont échues depuis août 2023. Les négociations entre les parties ont débuté l'automne dernier. Signalons qu’il s’agit d’une négociation coordonnée, la première de l'histoire de l'entreprise.

« L’objectif n’est pas et n’a jamais été de faire la grève à tout prix. Fondamentalement, le but est d’obtenir un bon règlement et la meilleure convention collective possible pour les travailleurs. On va mettre toutes les énergies qu’il faut pour les soutenir, qu’ils atteignent leurs objectifs et obtiennent le respect nécessaire à la conclusion d’une entente satisfaisante », a ajouté Pierre Émond, vice-président du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN.

D’autres journées de grève sont à prévoir si l’employeur ne change pas de posture aux tables de négociation.

Les deux scieries emploient environ 200 personnes.