Fête nationale du Québec: ouvert ou fermé?

Voici un aperçu non exhaustif des établissements qui seront ouverts ou fermés ce lundi à l'occasion de la Fête national du Québec.

Ouverts:

— Les restaurants et les stations-service

— Les établissements d’alimentation de petite surface (épiceries, dépanneurs, fruiteries, boucheries et autres)

Fermés:

— Les commerces de détails

— Les bars

— Toutes les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) et de la Société québécoise du cannabis(SQDC)

— Les centres commerciaux de la région: Carrefour Saint-Georges, Place Centre-Ville et Galeries de la Chaudière

— Les établissements d’alimentation grande surface (maxi, IGA, etc)

— Les bibliothèques municipales

Notons que la majorité des pharmacies seront fermées. Cependant, quelques unes, notamment Jean Coutu seront ouvertes avec des horaires restreints.