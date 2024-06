Un 15e prix d'excellence pour Mirage

L'entreprise Mirage vient d'être nommée au premier rang des manufacturiers de planchers de bois franc canadiens et ce, pour une quinzième fois.

En effet, le fabricant de Saint-Georges a obtenu le Award of Excellence, suite aux résultats du sondage annuel mené par le magazine américain Floor Covering News. Les votes provenaient de milliers de détaillants des États-Unis et du Canada.

« Nous sommes fiers de recevoir ce prix d'excellence pour la qualité dans la catégorie des planchers de bois franc canadiens. Nous nous engageons à fournir une qualité irréprochable depuis plus de 40 ans maintenant et nous continuerons à honorer cette force pour nos clients », a affirmé Anne-Marie Quirion, chef des communications marketing, et qui a reçu le prix au nom du manufacturier.