Le Restaurant 1668 nominé pour le Prix restaurateur

Le Restaurant 1668 de Saint-Georges se trouve parmi les 15 restaurants en nomination pour l’édition 2024 du Prix restaurateur du programme de reconnaissance Aliments du Québec au menu.

Mis en place par Aliments du Québec, organisme responsable de promouvoir l’industrie bioalimentaire québécoise, ce programme a pour objectif de valoriser les restaurateurs qui se distinguent par leurs initiatives et leur engagement à s’approvisionner en aliments québécois, à utiliser ces aliments et à les mettre en valeur. Plus de 900 restaurants de partout au Québec en sont membres.

La présélection des restaurants est basée sur une grille d’analyse quantifiant leur taux d’approvisionnement local.

Aucun établissement de la Beauce n'a encore reçu le Prix restaurateur Aliments du Québec au menu qui en est à sa 7e édition.

« Nous sommes ravis de constater l’engagement croissant des restaurateurs québécois à mettre en valeur les produits locaux dans leurs menus. Cette 7e édition du Prix restaurateur témoigne non seulement du savoir-faire des restaurateurs, mais aussi de leur dévouement à soutenir les producteurs d’ici et à offrir des expériences culinaires uniques à leurs clients. En ce début de saison estivale, n’hésitez pas à planifier des escapades dans toutes les régions du Québec et à faire honneur à ces tables d’exception. Félicitations à tous les nommés pour leur contribution remarquable à la promotion des aliments québécois », a mentionné Mathilde Laroche-Bougie, gestionnaire du programme Aliments du Québec au menu.

Avec un taux d’approvisionnement local impressionnant de plus de 90 %, les 15 restaurants seront évalués par un jury composé de personnalités de l’industrie de la restauration et de l’alimentation, dont la tâche sera d’élire le lauréat. Les trois restaurants finalistes seront annoncés en octobre et le restaurant gagnant sera dévoilé en novembre prochain.