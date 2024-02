Voyage dans les saveurs de la Beauce avec Ariel, chef du restaurant 1668

Voir la galerie de photos

Cette semaine, je suis partie à la rencontre d’Ariel, le chef du restaurant 1668 à Saint-Georges. L’amatrice de gastronomie que je suis, après avoir été souper un soir au restaurant, a eu envie d’en savoir plus.

Voyez-vous, j’ai vraiment été surprise en apprenant que la très grande majorité des produits utilisés dans la cuisine étaient beaucerons et plus généralement québécois.

Au cours de cet échange, nous avons parlé de pourquoi son choix d’utiliser quasi-que des produits québécois, de comment il transforme les produits de nos producteurs locaux en délicieux mets gastronomiques et également, nous abordons la viticulture locale.

Je ressors de cette discussion encore plus charmée par sa cuisine, mais aussi et surtout encore plus ravie d’avoir puis découvrir tous ces beaux producteurs qui rendent fière la région de la Beauce.

Je vous invite donc à découvrir cet échange et à admirer avec moi les plats concoctés par le chef.

Des champs beaucerons aux assiettes, il n’y a qu’un pas!

Bon visionnage.

Cam.