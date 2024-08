Avantis Coopérative remet 71 000 $ en région

Grâce à sa 3e campagne philanthropique Coopère-Don, Avantis Coopérative a remis 71 000 $ en région pour les travailleurs de rang, la santé et les familles.

Au cours de la période du 1er mai au 30 juin, tous les secteurs d’affaires de la coopérative ont participé en remettant une partie des profits récoltés sur des produits ciblés. Le don en ligne s’est poursuivi, tandis que la vente de vêtements et la possibilité du don par retenue salariale se sont ajoutés cette année pour les coéquipiers.

Signalons que du montant total accumulé, une somme de 19 000$ sera remise spécifiquement pour les travailleurs de rang régionaux.

« Notre objectif ambitieux de 60 000$ a été largement dépassé et c’est une belle fierté pour nous. Soutenir nos communautés fait partie de notre mission et la cause des travailleurs de rang nous tient particulièrement à cœur, dans l’intérêt des 3 000 producteurs agricoles membres propriétaires d’Avantis. Prendre soin de leur santé mentale est essentiel pour nous », a souligné le premier vice-président d’Avantis Coopérative, René Lapierre.

Les prochaines semaines seront consacrées à la remise des montants aux établissements de santé et aux maisons de la famille par les différentes succursales d’Avantis.

« L’engagement de nos coéquipiers et de nos partenaires envers Coopère-Don est remarquable. Nous saluons et remercions nos coéquipiers pour avoir contribué au succès de cette troisième édition tout au long de la campagne et en ayant impliqué également nos clients. Notre campagne est en croissance constante depuis ses débuts, au bénéfice de nos membres et de nos communautés », a précisé le chef de la direction, Michel Delisle.

Rappelons que le siège social d'Avantis Coopérative est installé à Sainte-Marie-de-Beauce.