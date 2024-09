Trois produits fabriqués en Beauce reconnus comme «innovants»

Trois produits fabriqués par autant d'entreprises de la Beauce, viennent d'obtenir la reconnaissance Innovation en quincaillerie et matériaux de construction.

Ils font partie des douze produits de la cuvée 2024 qui ont mérité ce titre, décerné dans le cadre du concours organisé par l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT).

Le premier est le Clic 2 Go Élite, un accessoire qui permet d’accrocher des outils à sa ceinture pour un accès rapide et efficace. Il a été spécialement conçu par Les produits Baulker, une entreprise familiale de Saint-René, pour les professionnels de la construction qui manient intensément les outils dans le cadre de leur métier.

Le même titre revient à la tuyauterie en PVC RadonX, qui sort des ateliers d'IPEX à Saint-Joseph-de-Beauce. Cette solution a été spécialement conçue pour recueillir les gaz souterrains dans la zone de la sous-dalle et les évacuer, réduisant ainsi la concentration de radon à l'intérieur des bâtiments.

Enfin, le manufacturier Isolofoam, de Sainte-Marie-de-Beauce, présente IsoBrace Air+, des panneaux isolants rigides pour murs extérieurs hors sol. Ils allient la performance isolante du panneau de polystyrène expansé, la rigidité d’un panneau de copeaux et l‘étanchéité d’une membrane pare-air.

Les produits en lice devaient avoir en commun d’être innovants, destinés exclusivement ou principalement pour le marché résidentiel et disponibles sur le marché québécois.

« On parle beaucoup d’acheter des produits durables et de soutenir les commerces qui ont pignon sur rue ici. Cela vaut aussi pour la rénovation et la construction dans nos maisons et appartements », a fait savoir Crystelle Cormier, cheffe de la direction de l’AQMAT.