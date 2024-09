Trois nouvelles tours cellulaires seront installées en Beauce

Les députés de Beauce-Nord et de Beauce-Sud ont simultanément annoncé, ce lundi 9 septembre, l’implantation de nouvelles tours cellulaires, du fournisseur Telus, dans leur circonscription respective.

En effet, c'est tout d'abord Luc Provençal qui a annoncé l'installation de deux nouvelles tours à Frampton et Sainte-Marguerite d'ici 2025 et 2026.

« En 2018, nous avons un engagement internet à haute vitesse, qui est fait, grâce à un de mes collègues, Gilles Bélanger. On avait un autre engagement, qui était le cellulaire. Selon moi, le cellulaire est un enjeu essentiel pour la sécurité des citoyens, que l'on soit sur la route ou sur son terrain privé », a lancé le député Provençal.

« L'implantation de ces deux nouvelles tours va permettre une très bonne couverture, et normalement, les zones mortes devraient être comblées, permettant aux citoyens d'avoir un signal pour utiliser leurs cellulaires ».

De plus, le député de Beauce-Nord a rappelé l'importance pour les entreprises locales, comme Frampton Brasse ou le Miller Zoo, de pouvoir profiter d'un réseau cellulaire de qualité pour leurs clients, mais également pour eux-mêmes.

« Quand tu viens dans ces entreprises, tu veux pouvoir utiliser ton GPS et si tu n'as pas de signal internet, tu ne te ramasses pas nécessaire au bon endroit, au bon moment. Cela va devenir un plus pour la région », a-t-il complété.

Les maires respectifs de Frampton et Sainte-Marguerite, accueillent également très positivement cette nouvelle, tant la demande était présente depuis de nombreuses années.

« Je vais commencer par enfin ! Je ne peux pas vous dire comment cette annonce me réjouit pour les citoyens, pour leur sécurité, mais aussi pour les touristes qui viennent à Frampton. La tour cellulaire sera sur le Mont O'Neil, l'emplacement est trouvé et le bail avec le propriétaire est déjà signé. On parle d'une tour de 80-85 m de hauteur qui sera située en zone blanche », a détaillé le maire de Frampton, Jean Audet.

« Les nombreuses interruptions de communication pendant les appels téléphoniques étaient vraiment désagréables et la question de la sécurité est également primordiale. Enfin un réseau cellulaire digne de ce nom », a complété Claude Perreault, maire de Sainte-Marguerite.

Pour Beauce-Sud, Samuel Poulin a dévoilé l'installation d'une nouvelle tour sur la Municipalité de Saint-Benjamin, qui permettra un meilleur accès au réseau dans un périmètre d'environ 50 km.

« On a un objectif, à terme, dans le comté, de couvrir 100 kilomètres supplémentaires de route et de rang pour voir une amélioration significative. Aujourd'hui, on annonce une nouvelle tour à Saint-Benjamin, qui offrira une meilleure couverture aux habitants de la municipalité, mais aussi sur la route 275. C'est un investissement de 1,7 M $ de notre gouvernement », a expliqué le député Poulin.

Si l'objectif est d'installer cette nouvelle infrastructure pour décembre 2026, l'échéancier n'est pas encore connu et des discussions sont toujours en cours pour connaître le futur emplacement.

« Dans une seconde étape, on vise une meilleure couverture cellulaire pour Sainte-Aurélie, Saint-Prosper, Saint-Simon-les-Mines, Saint-Zacharie, Saint-Côme-Linière, Saint-Benoit-Labre, Saint-Philibert et Notre-Dame-des-Pins. L'objectif étant de couvrir près de 859 résidences. On vise une entente avec une autre entreprise prochainement à ce propos », a-t-il ajouté.

À noter qu'un site internet, créé par le Gouvernement du Québec, sera prochainement disponible pour la population de la Beauce, afin de suivre chaque étape de l'installation de ces trois nouvelles tours cellulaires.