Le taux de chômage reste à 5,7 % au Québec en août

Le taux de chômage a atteint son niveau le plus élevé depuis mai 2017 le mois dernier au Canada, à l'exception de la période pandémique de 2020 et 2021, alors qu'il s'est élevé à 6,6 %, en hausse de 0,2 point de pourcentage par rapport à juillet.

Au Québec, le taux de chômage s'est maintenu à 5,7 % pour un troisième mois consécutif. Il a cependant augmenté tant à Montréal, de 6,5 % en juillet à 6,8 % en août, qu'à Québec, de 3,8 % en juillet à 4,0 % en août.

Selon Statistique Canada, même si le taux de chômage a progressé dans tous les groupes d'âge par rapport à août 2023, l'augmentation a été plus marquée chez les jeunes.

Chez les étudiants de 15 à 24 ans qui retournent progressivement sur les bancs d'école pour la nouvelle année scolaire, le taux de chômage s'est établi à 16,7 % en moyenne pour la période de mai à août, en hausse par rapport à 12,9 % en 2023.

Le marché du travail d'été a été encore plus difficile pour les étudiants noirs, chinois et sud-asiatiques, qui ont dû faire face à des taux de chômage considérablement plus élevés. Les étudiants noirs ont notamment été confrontés à un taux de chômage de 29,5 %, en hausse de 10,1 % par rapport à l'été 2023.

Dans l'ensemble, l'économie canadienne a ajouté un modeste 22 000 emplois, ce qui est inférieur au rythme de la croissance démographique.

En août, l’emploi a augmenté dans les services d'enseignement, dans les soins de santé et l'assistance sociale, ainsi que dans la finance, les assurances, les services immobiliers et les services de location et de location à bail.

Pendant ce temps, il a diminué dans les «autres services», dans les services professionnels, scientifiques et techniques, dans les services publics et dans les ressources naturelles.

La hausse du taux de chômage est annoncée quelques jours après que la Banque du Canada a abaissé son taux directeur pour une troisième fois de suite et a laissé entendre que d'autres baisses seraient probablement à venir.

Le gouverneur de la banque centrale, Tiff Macklem, a mentionné à plusieurs reprises que la banque souhaite voir une reprise de la croissance économique, reconnaissant que le marché du travail a considérablement ralenti.

La recherche d'emploi étant devenue plus difficile, le nombre de chômeurs est passé à 1,5 million en août, soit une hausse de 22,9 % par rapport au même mois l'année dernière.

Parmi les personnes qui étaient au chômage en juillet, 16,7 % ont repris le travail en août, une proportion plus faible qu’en août 2023.

Malgré le ralentissement marqué des embauches, les travailleurs ont continué de bénéficier d’une croissance rapide des salaires, ce qui fait en sorte que bon nombre d'entre eux ont retrouvé leur pouvoir d’achat d’avant la pandémie.

Dans l’ensemble, le salaire horaire moyen en août a augmenté de 5 % par rapport à il y a un an, pour atteindre 35,16 $.