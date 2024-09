Environ 4 000 visiteurs à l’Expo forestière et acéricole de Beauce

Malgré une légère baisse de l’achalandage habituel, le temps froid n’a pas nui au succès de l’Expo forestière et acéricole de Beauce, qui a eu lieu le 8 septembre à la Polyvalente de Saint-Georges.

L'organisation estime à 4 000 le nombre de visiteurs cette année. Marc Bellavance, coordonnateur de la firme de sécurité responsable du stationnement, a recueilli d’excellents commentaires des visiteurs sur l’événement.

Organisée par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, en collaboration avec Desjardins, l’Expo forestière et acéricole de Beauce est un événement familial. La dernière édition l’a démonté plus que jamais, alors que nous avons observé de nombreux enfants avec leurs parents sur le terrain, et quelques animaux de compagnie. Trois camions-bouffe étaient aussi sur place pour satisfaire tous les appétits.

Une trentaine de personnes ont assisté à chacune des deux conférences présentées dans l’auditorium, qui étaient aussi diffusées en direct sur la page Facebook de l’APBB. La première, par le chercheur Luc Lagacé (Centre Acer), dévoilait les résultats d’une étude exploratoire sur la composition chimique du sirop de différentes espèces d’arbres. La seconde, donnée par Marie-Josée Martel, ing.f., de l’Agence de mise en valeur des forêts privées de l’Estrie, portait sur le nerprun bourdaine, redoutable envahisseur de nos forêts. Celle-ci a insisté sur l’importance de le reconnaître afin d’agir très rapidement dès son apparition et ainsi éviter des ennuis majeurs s’il s’étend dans votre érablière.

Le gagnant de la scie à chaîne Stihl MS 2611-C, offerte conjointement par l’APBB et Armand Lapointe Équipement, est Daniel Lacasse de Saint-Georges.