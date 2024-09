L'Expo forestière et acéricole de Beauce en images

C'est aujourd'hui que se déroule l’Expo forestière et acéricole de Beauce sur les terrains et à l’intérieur de la Polyvalente de Saint-Georges. Déjà plus d’une cinquantaine d’exposants seront sur place. L'événement est organisé par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB), en collaboration avec Desjardins Entreprises comme ...