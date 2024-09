Portes ouvertes «Mangeons local»: 2 000 visiteurs en Chaudières-Appalaches

En Chaudière-Appalaches, approximativement 2 000 visiteuses et visiteurs ont franchi le seuil de l’une des quatre fermes participantes à la 20e journée Portes ouvertes Mangeons local, qui s'est tenue le dimanche 8 septembre.

La ferme Champ Gauche, de Saint-Jacques de-Leeds, le Domaine des Feux Follets, de Berthier-sur-Mer, la ferme Grange & Boustifaille, de Saint-Victor et le Vignoble Le 10-Vin de Saint-Apollinaire, sont les sites de production qui ont accueilli les intéressés. À travers le Québec, 49 fermes ont ouvert leurs portes à près de 36 000 visiteurs. Depuis sa tenue originale, en 2003, on dénombre environ 2,6 millions de personnes qui ont pris part à ce rendez-vous annuel.

« Quand je visite les sites des différentes fermes, je sens que l’engouement de la population demeure fort, année après année, et que même si la météo n’est pas clémente, plusieurs restent fidèles au rendez-vous. Il s’agit là d’une preuve indéniable que la population accorde de l’importance et de l’intérêt à l’agriculture qui se fait en région », a signalé James Allen, président de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches.

Les gens sont conviés à poursuivre le mouvement Mangeons local, pour planifier des activités à la ferme durant toute l’année, en utilisant l'application mobile, présentée par Aliments du Québec. En plus des nombreux circuits thématiques, l’application propose plus de 1 800 destinations gourmandes: marchés publics, kiosques à la ferme, restaurants, microbrasseries, distilleries et vignobles.