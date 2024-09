Tupperware referme la boîte: l'entreprise américaine déclare faillite

L’aventure des Tissus du Québec à Saint-Georges se terminera à la fin du mois, après 50 ans d'existence, en raison de problèmes de main-d'œuvre et de manque de rentabilité. Ce magasin a été ouvert en 1974 par un couple de Montréalais, Ginette et Maurice Lussier. À son apogée, la franchise Tissus du Québec a eu six magasins à travers la province: ...