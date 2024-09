Deux nouveaux mentors au CEB

Le Conseil économique de Beauce (CEB) compte deux nouveaux entrepreneurs dans l’équipe des mentors de la MRC de Beauce-Sartigan.

Il s'agit de Francis Bélanger et Gilles Courchesne.

Le premier est vice-président ventes et administration chez SBC Cedar, une entreprise familiale de Saint-Prosper, dirigée aujourd’hui par la 3e et la 4e génération. Diplômé en administration de l’Université Laval, M. Bélanger a débuté sa carrière comme comptable chez Raymond Chabot Grant Thornton avant de rejoindre SBC. Sous sa direction, il a poursuivi la croissance de l’entreprise tout en innovant pour respecter l’environnement et maintenir des standards élevés de qualité et durabilité.

Originaire de Saint-Georges, Gilles Courchesne est un entrepreneur reconnu pour son succès dans le domaine de la physiothé rapie et de la gestion d’entreprise. Cofondateur du réseau de cliniques PCN, il a propulsé cette entreprise au rang des leaders au Québec et au Canada, réalisant plus de 250 000 consultations annuelles et un chiffre d’affaires dépassant les 20 millions de dollars. Aujourd’hui, il met à profit son expérience en tant que mentor, partageant sa passion pour l’entrepreneuriat et son expertise avec d'autres entrepreneurs.

Rappelons que le service de mentorat d’affaires est offert au CEB, en collaboration avec Chaudière-Appalaches Économique. Ce service, fondé sur une relation de soutien basée sur le respect et la confiance, est ouvert à tous les entrepreneurs, qu’ils soient en démarrage, en croissance ou en transfert d’entreprise.