Les Mini-Entrepôts Saint-Benoît: accessibles et sécuritaires

Les entreprises qui offrent de l'entreposage libre-service, sécuritaire et facile d’accès, sont plutôt rares dans la région.

L'arrivée des Mini-Entrepôts Saint-Benoît, des installations neuves qui sont en opération depuis juillet dernier, permettra de combler le besoin des résidents du territoire qui manquent d'espace de rangement.

«Nous avons voulu créer un service facile d'accès, sans intermédiaire de gestion et souple quant aux termes de location », explique Annick Payeur, co-propriétaire de l'entreprise avec son conjoint, Louis Carrier.

« Par exemple, plusieurs personnes qui habitent en logement pourront trouver l'espace supplémentaire afin d'entreposer véhicules récréatifs ou autres. Il y a un besoin pour cette clientèle », fait remarquer la dame.

L'entrepôt — à seulement dix minutes de route de la capitale beauceronne, est situé au 92, de la rue des Épinettes à Saint-Benoît-Labre, via la route 271.

Le bâtiment, dont la structure est complètement en acier, s'élève sur un plancher de béton avec isolant. Les installations ne sont pas chauffées, ni éclairées.

Trente-quatre espaces d'entreposage, dont l'accès extérieur est direct et individuel, sont offerts dans les dimensions suivantes: 5' X 10', 10' X 10', 10' X 15', et 15' X 20'.

Le vaste terrain permet aussi d'accommoder 20 places de location extérieure, d'un longueur de 40 pieds, pour accueillir, par exemple, des roulottes, des remorques, des embarcations marines et autres.

Le périmètre est clôturé, éclairé et muni de caméras de surveillance.

Les installations peuvent servir de rangement aux biens personnels, comme lors d’un déménagement, ou pour des articles saisonniers. Elles peuvent également répondre aux besoins des commerces et des industries: entreposage de marchandises diverses, surplus d’inventaire, etc.

La durée de location peut se faire à court, moyen et long terme mais l'entente avec les clients est établie sur une base mensuelle, signale Mme Payeur.

Toutes les modalités de réservation et de paiement se font en ligne. Les termes et conditions de location sont acheminées par courriel, ainsi que le code d'accès, qui permet d’ouvrir la barrière à l’entrée du site, dès que le premier paiement sera réalisé. Il n'y a donc pas d'intermédiaire de gestion et les biens du client lui sont accessibles 24 heures sur 24 et 365 jours par année.

« Notre concept de service d'entrepôt est accessible en tout temps, souple quant aux modalités de location, et facile à réserver directement en ligne », de conclure Annick Payeur.

Les Mini-Entrepôts Saint-Benoît, 92, rue des Épinettes, Saint-Benoît-Labre

[email protected] — (581) 205-0574

Internet: www.entrepotsbeauce.com — Facebook: Les mini-entrepôts Saint-Benoît