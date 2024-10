Les maires soutiennent la Table stratégique en immigration de la Beauce  

La Table des élus municipaux de Chaudière-Appalaches (TREMCA) et Chaudière-Appalaches Économique (CAÉ) appuient la démarche de la Table stratégique en immigration de la Beauce qui exprime une profonde inquiétude concernant les récentes mesures annoncées par les gouvernements fédéral et provincial visant à réduire l’immigration temporaire.

Plusieurs élus de la TREMCA et ont été interpellés par des entrepreneurs de leur MRC qui se sont dits alarmés face à l’impact économique que ces restrictions pourraient engendrer, particulièrement dans un contexte où, malgré une stabilisation des intentions de recrutement à l'international, la main-d'œuvre étrangère demeure indispensable, voire vitale pour la survie de plusieurs secteurs.

Le président de la TREMCA, préfet de la MRC des Appalaches et maire de la Ville de Thetford Mines, Marc-Alexandre Brousseau affirme que ces nouvelles mesures pourraient avoir des impacts importants dans le milieu scolaire et poser des contraintes sur différents programmes de formation locaux. Il souhaite que les gouvernements prennent en compte les réalités des régions et qu’ils envisagent des ajustements aux politiques proposées, en concertation avec les acteurs locaux.

La main-d'œuvre étrangère est indispensable pour la région commente à son tour Philippe Mailloux, directeur général de Chaudière-Appalaches Économique. La TREMCA et CAÉ se rallient à la Table stratégique en immigration de la Beauce qui appelle les gouvernements à adopter des solutions transitoires avant d'appliquer les nouvelles règles de façon drastique et ainsi préserver la stabilité économique de la région de Chaudière-Appalaches.