Simon Potvin nommé président-directeur général de Comact

Simon Potvin vient d'être nommé président-directeur général de Comact, un équipementier pour l’industrie de la transformation du bois, fondé en Beauce en 1924.

C'est l'entreprise, dont le siège social est à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse.

Le Beauceron, qui détenait depuis 2021 le poste de président du secteur de la transformation du bois à partir des installations de Saint-Georges, succède à Alistair Cook qui était en place depuis 10 ans. Ce dernier occupera un nouveau rôle, soit celui de président exécutif du conseil d'administration «pour aider à préparer la prochaine génération de dirigeants de Comact et instaurer une nouvelle ère de croissance pour l’entreprise.»

Simon Potvin s’est joint à Comact en 1990 en tant qu’aspirant ingénieur mécanique et a occupé divers postes à responsabilités croissantes, tout au long de sa carrière. Avec son équipe, il était responsable du développement de technologies révolutionnant l’industrie, de solutions à valeur ajoutée et de services après ventes différenciés pour l’industrie de la transformation du bois, comme les scieries.

«Je suis très fier de devenir le nouveau p-dg et honoré par cette nomination, a déclaré le principal intéressé. Nous avons récemment commémoré notre 100e anniversaire en tant qu’entreprise où nous avons célébré notre histoire d’engagement envers nos clients et l’innovation. Dans ce nouveau rôle, je suis enthousiasmé à l’idée de poursuivre notre mission et de contribuer à faire progresser notre entreprise pour ses 100 prochaines années.»

Notons que l'usine de Comact à Saint-Georges compte actuellement 335 employés, alors que les installations de Saint-Éphrem embauchent 150 travailleurs.