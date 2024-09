BID Group devient Comact

Le consortium BID Group, une entreprise d'équipements et d'installations de production complètes pour la transformation du bois, vient d'annoncer qu'elle opérera maintenant sous la nouvelle identité de Comact.

Dans les faits, c'est le retour au premier nom de la compagnie, qui a été fondée le 24 janvier 1924 à Saint-Éphrem-de-Beauce. Notons qu'en avril 2013, BID Group, établi en Colombie-Britannique, avait fait l’acquisition des intérêts majoritaires de la société beauceronne et ses usines de Saint-Éphrem et de Saint-Georges.

Cette transition représente un jalon important dans l’évolution de l’entreprise, selon les dirigeants. Par la conclusion d’alliances stratégiques et l’acquisition de grandes marques, au fil des ans, Comact s’est imposé comme joueur mondial et pionnier reconnu à la fois pour la performance de ses technologies et équipements et pour son engagement d’exception envers sa clientèle, assure l'équipementier.

« La décision d’arborer l’identité Comact s’harmonise parfaitement avec notre planification stratégique, qui vise notre expansion en tant qu’équipementier aux technologies de pointe desservant des clients clés à travers le monde », a expliqué Alistair Cook, président et chef de la direction. « Cette nouvelle identité marque pour nous le début d’une période de transformation.»