Cinquième journée de grève à la SAQ

Les 5 000 employés de la Société des Alcools du Québec (SAQ) tiennent une cinquième journée de grève ce lundi alors que la direction crée à nouveau l'impasse à la table de négociation.

« Depuis le début octobre, l'employeur nous tient essentiellement le même discours : retirez toutes vos demandes, acceptez tous nos reculs et peut-être, un jour, on discutera de vos priorités. Cette position est inacceptable : nous avons identifié les enjeux prioritaires sur lesquels nous voulons travailler, nous avons retiré plusieurs demandes et nous avons fait une contre-proposition à l'offre salariale de la SAQ. Malgré cela, la SAQ refuse systématiquement de s'avancer le bout du nez et de nous indiquer comment elle compte répondre aux problèmes que nous vivons », déplore Lisa Courtemanche, présidente du Syndicat des employé-es de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ-CSN).

Lors des dernières rencontres de négociation, le syndicat a déposé une contre-proposition salariale de 20 % sur cinq ans, en réponse à l'offre initiale de 16,5 % sur six ans de la SAQ. Le syndicat a également réitéré sa volonté d'obtenir un accès plus rapide au régime d'assurance des employé-es, qui doivent actuellement attendre sept ans avant d'y avoir droit. Les salarié-es désirent également protéger le nombre de postes réguliers, alors qu'à peine 30 % des employés peuvent compter sur de telles conditions.

« Il n'y a aucune entreprise au Québec qui fonctionne avec près de 70 % de ses employé-es sur une base aussi précaire », souligne la présidente de la CSN, Caroline Senneville. « Les revenus de la SAQ bénéficient à l'ensemble du Québec, mais ce n'est pas une raison pour maintenir des milliers d'employé-es dans une telle précarité. Attendre 12 ans avant d'avoir un horaire stable, 7 ans avant d'avoir droit à des assurances, ça n'a juste pas de bon sens. Qu'attend le ministre des Finances, Eric Girard, pour exiger à la SAQ de mieux traiter ses employé-es ? Faut-il lui rappeler que c'est en grande partie grâce à eux si la société d'État rapporte au gouvernement des dividendes de 1,4 milliard de dollars ? »

Pour la vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), Stéphanie Gratton, la direction de la SAQ doit prendre acte de leur détermination à améliorer leurs conditions de travail.