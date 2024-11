Duvaltex est sorti de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers

Après onze mois de restructuration financière, l'entreprise beauceronne de textiles Duvaltex vient d'annoncer, par voie de communiqué de presse, sa sortie de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

En effet, le plan conjoint de transaction et d'arrangement, approuvé en assemblée des créanciers le 4 novembre, a été homologué par un jugement de la Cour supérieure du Québec le 7 novembre.

Parmi les actions entreprises pour restructurer sa dette, réduire ses coûts fixes, et optimiser l'efficacité de ses opérations, le fabricant de textiles a notamment vendu son usine de Beauceville, qui a été acquise par la Ville pour en faire le futur centre administratif et communautaire de la localité.

Les installations de Saint-Georges et de Saint-Victor demeurent telles quelles, et seront les pierres angulaires de la nouvelle phase de relance de la compagnie. Des équipements ont été vendus qui se trouvaient dans les deux usines qu'elle possède aux États-Unis (Grand Rapids, Michigan, et Guilford, Maine) mais celles-ci demeurent opérationnelles au sein du groupe.

La restructuration n'a pas affecté les effectifs d'employés qui approchent les 400 personnes. Notons que Duvaltex est le plus grand fabricant de textiles pour mobilier de bureau en Amérique du Nord et un fournisseur important de textiles de protection.

«Nous sommes très fiers de la manière dont Duvaltex a traversé cette période de restructuration. Nous sortons de ce processus non seulement plus solide financièrement, mais également plus agiles et mieux équipés pour innover et servir nos clients avec la qualité qui fait notre réputation», a déclaré Alain Duval, président et chef de la direction de Duvaltex. «Nos nouvelles bases nous permettent de nous concentrer sur des axes de croissance prometteurs pour l'avenir de l'entreprise.»