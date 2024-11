Le Gala des Perséides 2025 mettra à l’honneur le dynamisme de la Nouvelle-Beauce

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a dévoilé, ce mercredi 27 novembre, le thème et les coprésidents d’honneur de la 13e édition du Gala des Perséides, qui se tiendra le jeudi 16 octobre 2025 au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Sous le thème « Coopérer, S’engager, Innover », cet événement vise à reconnaître les efforts des entreprises et organisations locales qui contribuent au développement socio-économique de la région.

La coprésidence d’honneur sera assurée par Estelle Lehoux et Steeve Ouellet, respectivement présidente et directeur général de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce.

« C’est avec une grande fierté que Steeve et moi avons accepté d’agir à titre de coprésidents d’honneur du prestigieux Gala des Perséides 2025. Nous souhaitons à cet égard, remercier le comité organisateur de ce privilège qui nous est donné, de parrainer cette soirée spéciale, qui en sera à sa 13e édition en 2025, une année charnière pour Desjardins qui soulignera ses 125 ans de fondation », a souligné Estelle Lehoux.

« Nous sommes effectivement très fiers de pouvoir saisir cette opportunité de réaliser le Gala des Perséides qui concorde avec la journée internationale des cooptatives, pendant la Semaine de la coopération. C’était pour nous naturel de s’associer à nouveau comme partenaire de la Chambre, puisque nous sommes sensibles à la vie économique de notre milieu ainsi que des acteurs qui la dynamisent. », a complété Steeve Ouellet.

Près de 400 participants sont attendus pour cet événement de prestige, qui mettra en lumière les entreprises ayant marqué l’année par leur innovation, leur engagement et leur esprit de coopération. Toutes les entreprises de la Nouvelle-Beauce seront invitées à s’inscrire. Les détails concernant l’ouverture des candidatures seront diffusés via les réseaux sociaux, l’infolettre de la CCINB et un événement Facebook créé pour l’occasion.