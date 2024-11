Virginie Martel présidera la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins 2025 

Virginie Martel, directrice des ressources humaines chez Matiss, assumera le rôle de présidente d’honneur de la 19e édition de la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins organisée par la Chambre de commerce de Saint Georges.

Cet événement se déroulera le 14 mars prochain, de 9 h 30 à 18 h 30, au Carrefour Saint- Georges. Il vise à rassembler des employeurs et des chercheurs d’emploi, dans le but de stimuler le développement économique de la région.

Reconnue pour son engagement envers la communauté et son leadership au sein de Matiss, une entreprise de premier plan en automatisation industrielle, Virginie Martel incarne pleinement les valeurs essentielles de la Foire de l’emploi: innovation, collaboration et ambition. Son rôle de présidente d’honneur met en lumière l'importance de la succession d'entreprises, un thème majeur de l’édition 2025. « C’est un honneur pour moi de participer à cet événement qui met en lumière le talent et le dynamisme de notre région. La Foire de l’emploi est une opportunité unique de connecter les entreprises locales avec les forces vives de demain », a déclaré la présidente d'honneur.

La Foire de l’emploi Beauce-Etchemins 2025 mettra en avant les perspectives d’emploi et encouragera l’entrepreneuriat et la croissance des entreprises de la région. « La Foire de l'emploi Beauce-Etchemins 2025 représente une occasion unique de connecter les talents locaux aux entreprises de notre région. Nous sommes honorés d'accueillir Mme Virginie Martel, présidente d'honneur de cette 19e édition, dont l'engagement et la vision à la tête de Matiss inspirent les jeunes entrepreneurs et les futurs professionnels. Ensemble, nous contribuerons à faire de cet événement un véritable succès pour notre communauté », a ajouté Annie Gilbert, directrice générale de la Chambre de commerce.

Toute entreprise ayant des postes à pourvoir peut dès à présent réserver son kiosque pour la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins 2025. Les détails sont disponibles sur le site internet de la Chambre de commerce à www.ccstgeorges.com.