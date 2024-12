Deux entreprises récompensées pour leurs impacts touristiques en Beauce

Destination Beauce a décerné deux prix du milieu touristique parmi ses Alliés afin de souligner les bons coups de la dernière année lors d'une soirée organisée jeudi dernier.

Concours en Innovation

Afin de souligner l’apport novateur de ses Alliés à l’industrie touristique de la région, Destination Beauce a tenu son annuel Concours en Innovation récompensant un développement original, une offre de service actualisée, une initiative créative dans la gestion de ressources humaines ou encore une action marketing distinctive. Deux entreprises se sont présentées.

Le Camping Luciole a ouvert le bal présentant son marché. Afin d’encourager les artisans locaux, dans un grand projet de concertation régionale, le Camping invite différentes entreprises de la région à venir installer un kiosque tous les samedis d’été afin que les clients de l’établissement puissent les découvrir. Ensuite réunis lors d’un grand bingo d’artisanat en août, les voyageurs du Québec et du Nord est des États-Unis peuvent aussi découvrir la région sous un autre angle.

Les Amants de la scène quant à eux ont livré le bilan du Festival d’été de Saint Georges. Depuis bientôt trois ans, le Festival attire la population locale ainsi que de nombreux touristes grâce à sa programmation impressionnante comprenant plusieurs artistes internationaux. De Simple Plan à Billy Talent, les Amants de la Scène ont su surprendre les festivaliers par la qualité des artistes reçus en seulement deux éditions en plus d’obtenir un solide sceau d’approbation et de satisfaction de la part de sa clientèle.

Après les deux présentations devant l’industrie touristique et un vote des acteurs du milieu, le lauréat du Concours en Innovation est les Amants de la scène.

Prix Tape dans l’Dos

L’organisation de Destination Beauce a également souhaité mettre en place un prix spécial afin de souligner le travail remarquable de jeunes entreprises de la région qui démontrent un solide dynamisme, une implication exemplaire et qui se démarquent par leur offre de qualité.

Les récipiendaires de ce prix sont des entreprises mais aussi les entrepreneurs qui s’impliquent et participent aux activités de Destination Beauce, qui se dévouent afin de faire vivre aux visiteurs des expériences distinctives et marquantes et surtout, qui sont de fiers ambassadeurs de l’industrie touristique!

Pour cette troisième édition, Destination Beauce a remis le prix Tape dans l’Dos au Woodooliparc pour la création de l’expérience immersive d’envergure Airwoodooli - Destination 737 à Scott!

Ces deux lauréats repartent avec un prix totalisant près de 1 000$, comprenant une couverture promotionnelle pour la saison estivale 2025.