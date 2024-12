Le Cool FM conclut l’année en beauté avec une 13e victoire consécutive

Ce dimanche 29 décembre, le Cool FM de Saint-Georges a clôturé l’année sur une note triomphale en dominant le Bataillon de Saint-Hyacinthe par un score convaincant de 7-2.

Cette victoire marque la 13e consécutive pour l’équipe beauceronne, confirmant sa position dominante dans la ligue.

Les joueurs du Cool FM n’ont pas perdu de temps pour s’imposer sur la glace. Dès la 43e seconde, Maxime Lacroix a ouvert le pointage, bien servi par Anthony Verret et Gabriel Chabot. Moins de 20 secondes plus tard, Gabriel Chabot a doublé l’avance, grâce à un bel effort collectif impliquant Cédric Montminy et Simon Demers. Le Bataillon a tenté de riposter avec un but de Philippe Hudon à 12:05, réduisant l’écart à 2-1.

En deuxième période, le Cool FM a continué sur sa lancée. Maxime Lacroix, en grande forme, a marqué son deuxième but du match à 2:10, suivi par une réalisation de Simon Demers à 11:32. Les passes décisives de Nathan Larose et Gabriel Chabot ont joué un rôle clé dans ces succès.

La domination beauceronne s’est confirmée en troisième période. En avantage numérique, Maxime Lacroix a complété son tour du chapeau. Malgré un but de Cédrick Chagnon pour Saint-Hyacinthe, le Cool FM a continué de briller avec des buts de Cédric Montminy et Nathan Larose, ce dernier concluant le match à 12:53 avec une autre réussite en avantage numérique.

Les trois étoiles du match

1. Maxime Lacroix – Avec trois buts

2. Sébastien Auger – Le gardien a réalisé des arrêts cruciaux

3. Cédric Montminy – Auteur d’un but et de deux passes

Le Cool FM termine ainsi 2024 en grande forme, porté par une série de victoires. L’équipe reprendra l’action dès ce samedi 3 janvier à domicile dès 20 h, pour y affronter Thetford.