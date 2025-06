Essence: le prix plancher est officiellement aboli

Voir la galerie de photos

L'application du prix plancher pour l'essence et le carburant diesel n'est plus en vigueur au Québec depuis samedi.

« Le libre marché est enfin de retour dans le secteur de l'essence au Québec », a déclaré en entrevue vidéo le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Samuel Poulin. Le fardeau de la preuve appartient maintenant pleinement aux essenceries et aux bannières, dont les marges de profit ont augmenté de façon considérable dans plusieurs régions du Québec. À Saint-Georges, j'espère qu'ils auront le courage de baisser leurs prix », a souligné l'élu.

Ainsi, depuis plusieurs semaines, le prix du litre d'essence est cinq sous moins cher à Beauceville (1,52 $ vs 1,57 $) qu'à Saint-Georges. C'est encore mieux à Saint-Prosper à 1,51 $.

De plus, Québec mettra en place, dès l'an prochain, un nouveau régime de transparence des prix de l'essence « afin que les consommateurs puissent choisir la station dont le prix leur convient le mieux, selon leur localisation », a indiqué le député de Beauce-Sud qui a été la bougie d'allumage et le promoteur de ce dossier au sein du gouvernement Legault.

En conséquence, la Régie de l'énergie aura désormais l'obligation de produire annuellement un rapport accessible au public sur l'évolution des marchés au détail de l'essence et du carburant diesel au Québec.

Autoroute 73

EnBeauce.com a profité de l'occasion de cette entrevue pour revenir sur le nouveau rapport d'impact du prolongement de l'autoroute 73 à Saint-Georges, rendu public la semaine dernière.

Rappelons que par voie de communiqué, le député Poulin a demandé l’adhésion des propriétaires de terrains, ainsi que l’appui formel de l’Union des producteurs agricoles (UPA), au tracé retenu dans l'étude.

Il admet que malgré cette nouvelle mouture, « ça peut être long (avant la première pelletée de terre) parce que je sens que dans certains cas (de propriétaires de terrains), on ne veut pas broncher », a-t-il dit.

Il est conscient que le consensus n'est pas acquis, mais il estime que ce qui est sur la table est le meilleur compromis comme tenu de la «volumineuse étude qui a été menée.».

Samuel Poulin n'est pas en mesure de donner un échéancier de mise en oeuvre du projet puisque après l'accord de tout le monde, il faudra soumettre le projet au ministère de l'Environnement, à la Commission de la protection du territoire agricole. Une fois le feu vert obtenu, ce sera la négociation des acquisitions de terrains, puis la préparation des plans et devis.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.