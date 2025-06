Prolongement de l’autoroute 73: Samuel Poulin demande l'appui au tracé retenu

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, demande l’adhésion des propriétaires de terrains, ainsi que l’appui formel de l’Union des producteurs agricoles (UPA), pour le tracé retenu dans le projet de prolongement de l’autoroute 73.

Sa requête, diffusée par voie de communiqué, tombe à la suite du volumineux rapport d'étude d’impact, rendu public aujourd'hui par la firme Aecom, qui expose en détail l’argumentaire dans le choix du tracé retenu, d'un longueur de 7,5 kilomètres, et des solutions sur les plans agricole et environnemental. Une analyse étoffée a également été réalisée sur divers aspects, notamment sur le territoire de chasse, les bâtiments patrimoniaux ainsi que les enjeux hydrogéologiques et archéologiques.

Le tout présente un tracé à deux voies offrant un carrefour giratoire à la 150e rue, une sortie à la 175e rue, et une nouvelle sortie dans le secteur de la 207e rue, qui vient se raccorder à la 173.

Pour y parvenir, il faudra faire l’acquisition de 40 terrains, ou parties de terrain, chez 32 propriétaires différents.

Voici quelques faits saillants de l'étude:

— Intégration, dès la conception du projet, de la servitude de boisement et de non-déboisement pour agir comme brise-vent et ainsi atténuer certains impacts des conditions climatiques hivernales sur la route (poudrerie, lames de neige, glaçage de la chaussée) susceptibles d’affecter la sécurité des automobilistes. Cet écran végétal permet également de limiter la propagation du bruit, des poussières, et de réduire les impacts visuels.

— Analyses de circulation et de sécurité du prolongement ayant mené à plusieurs ajouts afin de favoriser la sécurité des usagers (carrefour giratoire au lieu d’intersection en croix, aménagement d’une voie de dépassement pour les véhicules lents).

— Mise en place d’une clôture tout au long de l’emprise pour prévenir les intrusions de cerfs de Virginie et, en corollaire, les collisions routières.

— Intégration de traverses souterraines pour les usagers de VHR, favorisant leur sécurité et celle des automobilistes.

— Ajouts de traverses piétonnes et cyclistes aux carrefours de la route 204, de la 175e Rue et de la route 173.

— Majoration des débits lors des études hydrauliques pour les conceptions des ouvrages d’art (ponts et ponceaux) afin de prendre en compte les changements climatiques, en prévention des inondations.

— Plusieurs ouvrages de gestion des eaux pluviales prévus le long de la route afin d’exercer un contrôle quantitatif, un contrôle de l’érosion, un contrôle qualitatif ou un contrôle pour la recharge ou le maintien du cycle hydrologique de base des eaux pluviales.

On voudra également mettre en place des programmes de surveillance et de suivi environnemental, ainsi qu'un plan de mesures d’urgence, pendant la construction du tronçon et après sa mise en service.

Obtenir une adhésion

L'an dernier, l'UPA de Beauce-Sartigan et la Fédération de Chaudière-Appalaches avaient déploré le tracé, qui avait été mis sur la table, estimant que trop de terres agricoles, d'acres de forêt et de terrains acéricoles seraient sacrifiées par le prolongement.

À la suite des différentes rencontres tenues au cours de la dernière année, le député Poulin demeure convaincu que ce qui est proposé maintenant «est optimal avec le moindre impact sur l’environnement et les propriétaires de terrains.»

L'élu de Beauce-Sud ne se cache par pour dire que, le calendrier de rencontres avec divers intervenants de la région qui sera établi au cours des prochaines semaines et des prochains mois, aura pour objectif principal d’obtenir une adhésion.

«Nous demandons un appui formel des propriétaires de terrains et de l’UPA [...] pour concrétiser le prolongement de l’autoroute. Je souhaite sincèrement la collaboration de tous. Ceci sera nécessaire pour franchir les prochaines étapes, notamment pour l’acquisition des terrains, et les plans et devis. Avec la collaboration de chacun, nous serons en mesure [d'entreprendre la] construction dans les prochaines années. »