Voici les explications

Après une panne, l’application mobile iPhone et iPad d’EnBeauce.com est de retour

durée 11h35
8 septembre 2025
Claude Poulin
Par Claude Poulin

La semaine dernière, nous avons rencontré un incident avec l'application mobile Neomedia destinée à enbeauce.com.

Une panne est survenue jeudi dernier, rendant l'application indisponible pour tous les utilisateurs sur iOS, c'est-à-dire sur les appareils iPhone et iPad uniquement.

Ce qui s'est passé

Dès que la panne a été détectée jeudi, notre équipe a travaillé à un correctif. Nous avons soumis cette correction à Apple dès le vendredi matin. Cependant, bien que la mise à jour ait été approuvée relativement vite, la mise en ligne sur l'App Store a pris tout le week-end. Il semble qu'il y ait eu un délai supplémentaire du côté d'Apple, possiblement en d'un processus de validation plus long qu'à l'habitude.

La situation actuelle

La bonne nouvelle, c'est que l'application est de nouveau disponible sur l'App Store. Tous les utilisateurs iOS peuvent désormais la réinstaller manuellement afin d'en profiter dès maintenant. À noter que les utilisateurs Android n'ont pas été affectés par ce problème.

Remerciements et constats 

Cet incident nous a montré à quel point notre application mobile est précieuse pour vous. Nous avons reçu de nombreux messages d'utilisateurs s'inquiétant de l'indisponibilité du service, et cela nous touche de voir à quel point vous comptez sur l'application pour votre consultation quotidienne de l'information.

Merci à tous pour votre patience et votre fidélité. Si vous n'avez pas encore installé l'application, c'est le moment idéal de le faire, puisque selon vos concitoyens, elle est largement appréciée et utilisée. Merci encore !

Claude Poulin, Président

Voici le lien pour installer l'application : 

Apple

Android

 

