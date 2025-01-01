Décès de la co-fondatrice de Beauce Carnaval

La co-fondatrice du parc d’attractions ambulant Beauce Carnaval, Cécile Binet, s'est éteinte lundi à l'âge de 103 ans.

C'est l'entreprise de Saint-Benoit-Labre qui en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux.

Avec son mari Florian Vallée, elle embarque dans l'aventure avec le démarrage de Beauce Carnaval en 1953, qui devient rapidement le chef de file dans le domaine de l’amusement au Canada.

Aujourd'hui, c’est plus de 50 manèges, une multitude de jeux d’adresse ainsi que plusieurs concessions, alors que le parc ambulant s'installe à des événements majeurs dans la majorité des régions du Québec ainsi qu’en Ontario.

Immanquablement, la tournée estivale de l'entreprise prend toujours son envol à la fin du mois de mai, avec l'installation des manèges à Saint-Georges. Depuis plusieurs années, le tout se passe dans le stationnement de l'église L'Assomption.

Sur la page Facebook de Beauce Carnaval, on dit de Cécile Binet qu'elle était reconnue pour sa foi solide et assumée, qui l’a accompagné toute sa vie.

«Aujourd’hui, Cécile a rejoint son époux, Florian. Et quelque part, on aime croire que tous les deux veillent maintenant sur les lumières et la magie du carnaval qu’ils ont tant aimé bâtir», conclut le message.