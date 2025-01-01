Première édition réussie pour le Master Golf des jeunes professionnels

La première édition du Master Golf du Volet Jeunes Professionnels, organisée par la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB), a rassemblé 108 participants au Club de golf Sainte-Marie, ce mercredi 10 septembre.

Sous la coprésidence d’honneur des entreprises Armoires AD Plus et Voyages Fascination, les joueurs étaient répartis en équipes de six pour une formule originale de neuf trous. Neuf partenaires étaient également présents sur le parcours afin d’animer et de dynamiser l’expérience.

À la suite du tournoi, un après-golf convivial s’est tenu sur la terrasse du club, favorisant le réseautage entre jeunes professionnels.

« Pour une première édition du Master Golf du Volet Jeunes Professionnels, je suis ravie du succès. Il est important de permettre à nos jeunes professionnels de développer leur réseau dans des activités comme celle-ci », a souligné Marie-Christine Lavoie, directrice générale de la CCINB.

Face à cet accueil positif, la Chambre confirme que le Master Golf reviendra en 2026 pour une deuxième édition, dont les détails seront dévoilés lors du Cocktail du président le 19 novembre prochain.