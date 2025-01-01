Chaudière-Appalaches préoccupée par l'avenir du programme des travailleurs étrangers temporaires 

La Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches (TREMCA) a exprimé sa profonde déception à la suite du message transmis par le chef du parti conservateur, Pierre Poilievre, concernant sa demande d’abolir le programme des travailleurs étrangers temporaires.

Cette position, qui ne tient aucunement compte de la réalité économique du territoire de Chaudière-Appalaches, met en péril la vitalité de nos communautés, estime le TREMCA. Dans un contexte de plein emploi et de pénurie généralisée de main-d’œuvre, les entreprises ont besoin de leurs travailleurs pour maintenir leurs activités et assurer leur développement.

« Ignorer les besoins criants de nos entreprises, c’est compromettre la prospérité de toute une région. Nous demandons à nos représentants à Ottawa de défendre les intérêts de Chaudière-Appalaches et de reconnaître l’importance de ces programmes pour notre avenir collectif », a déclaré Daniel Turcotte, président de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches.

La Table régionale appelle à un soutien rapide et concertée pour préserver les outils essentiels à la croissance économique des régions.

