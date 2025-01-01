Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Lors de son tournoi de golf annuel

L'entreprise MIRAGE remet 75 000 $ à des organismes de la région

durée 08h00
17 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

La 28e édition du Tournoi de golf des partenaires de MIRAGE, tenue le 11 septembre dernier à Saint-Georges, a permis d’amasser 75 000 $ qui seront redistribués à plusieurs organismes communautaires de la région.

Cette initiative annuelle du manufacturier de planchers de bois franc — à l’origine des marques Mirage, Vintage, Ten Oaks et Alexandra — témoigne d’une volonté constante de soutenir les acteurs du milieu communautaire, dont les besoins ne cessent de croître.

L’événement a rassemblé 174 participants sur le terrain de golf, réunis pour joindre l’utile à l’agréable dans un esprit de solidarité. La somme recueillie a été remise à des organismes variés, dont La Maison Catherine de Longpré, Au Bercail, le Club Innerwheel, La Croisée de Chemins, la Fondation Hôtel-Dieu de Montmagny, la Fondation Santé Beauce-Etchemin, ainsi que Centraide Chaudière-Appalaches, qui recevra une part importante du montant.

« Nous sommes fiers de remettre la somme de 75 000 $ à des organismes de la région. Un immense merci à nos partenaires et fournisseurs, dont le soutien indéfectible permet de faire une réelle différence dans la vie de nombreuses personnes qui traversent des moments difficiles », a déclaré Pierre Thabet, président de MIRAGE.

Depuis la première édition en 1998, l’événement a permis à MIRAGE et ses partenaires d’affaires de remettre plus de 940 000 $ à la communauté. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Groupe Abbatiello rend hommage à Angèle Fecteau-Abbatiello

Publié à 9h00

Le Groupe Abbatiello rend hommage à Angèle Fecteau-Abbatiello

Le Groupe Abbatiello a annoncé ce matin le décès de Angèle Fecteau-Abbatiello survenu le 15 septembre, cofondatrice de Pizza Salvatoré et matriarche d'une des plus grandes entreprises familiales de restauration au pays. Angèle Fecteau-Abbatiello, native de Saint-Odilon-de-Cranbourne, s'est éteinte à l'âge de 93 ans, entourée de ses proches à ...

LIRE LA SUITE
Homicide de Saint-Anselme : un homme de 29 ans arrêté pour meurtre

Publié le 13 septembre 2025

Homicide de Saint-Anselme : un homme de 29 ans arrêté pour meurtre

Près de dix mois après le vol qualifié mortel survenu dans un commerce de la route Bégin à Saint-Anselme, un suspect a été arrêté par la Sûreté du Québec. Pascal Drouin, 29 ans, a été formellement accusé de meurtre, de tentative de meurtre et de vol qualifié à la suite de son arrestation, survenue ce vendredi 12 septembre. Les accusations ont ...

LIRE LA SUITE
Tornade confirmée à Saint-Évariste-de-Forsyth en juin dernier

Publié le 13 septembre 2025

Tornade confirmée à Saint-Évariste-de-Forsyth en juin dernier

C’est désormais confirmé : une tornade de force EF1 a bel et bien touché terre à Saint-Évariste-de-Forsyth le 19 juin dernier, causant d’importants dommages sur son passage. L’annonce a été faite par le Northern Tornadoes Project (NTP) le 8 septembre, après l’analyse d’images satellites du secteur. Cette tornade, dont les vents ont été ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge