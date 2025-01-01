L'entreprise MIRAGE remet 75 000 $ à des organismes de la région

La 28e édition du Tournoi de golf des partenaires de MIRAGE, tenue le 11 septembre dernier à Saint-Georges, a permis d’amasser 75 000 $ qui seront redistribués à plusieurs organismes communautaires de la région.

Cette initiative annuelle du manufacturier de planchers de bois franc — à l’origine des marques Mirage, Vintage, Ten Oaks et Alexandra — témoigne d’une volonté constante de soutenir les acteurs du milieu communautaire, dont les besoins ne cessent de croître.

L’événement a rassemblé 174 participants sur le terrain de golf, réunis pour joindre l’utile à l’agréable dans un esprit de solidarité. La somme recueillie a été remise à des organismes variés, dont La Maison Catherine de Longpré, Au Bercail, le Club Innerwheel, La Croisée de Chemins, la Fondation Hôtel-Dieu de Montmagny, la Fondation Santé Beauce-Etchemin, ainsi que Centraide Chaudière-Appalaches, qui recevra une part importante du montant.

« Nous sommes fiers de remettre la somme de 75 000 $ à des organismes de la région. Un immense merci à nos partenaires et fournisseurs, dont le soutien indéfectible permet de faire une réelle différence dans la vie de nombreuses personnes qui traversent des moments difficiles », a déclaré Pierre Thabet, président de MIRAGE.

Depuis la première édition en 1998, l’événement a permis à MIRAGE et ses partenaires d’affaires de remettre plus de 940 000 $ à la communauté.