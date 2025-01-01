Le Groupe Abbatiello rend hommage à Angèle Fecteau-Abbatiello

Le Groupe Abbatiello a annoncé ce matin le décès de Angèle Fecteau-Abbatiello survenu le 15 septembre, cofondatrice de Pizza Salvatoré et matriarche d'une des plus grandes entreprises familiales de restauration au pays.

Angèle Fecteau-Abbatiello, native de Saint-Odilon-de-Cranbourne, s'est éteinte à l'âge de 93 ans, entourée de ses proches à Saint-Georges.

C'est en 1964 que Mme Fecteau-Abbatiello, aux côtés de son époux Salvatoré Abbatiello, a ouvert la première succursale de Pizza Salvatoré à Saint-Georges. Tandis qu'elle élevait ses sept enfants à l'étage du restaurant, elle mettait également la main à la pâte, au sens propre comme au figuré, incarnant la résilience, le travail acharné et l'entraide.

Plus de six décennies plus tard, ce modeste restaurant familial est devenu le fer de lance du Groupe Abbatiello, qui regroupe aujourd'hui plus de 140 établissements à travers quatre provinces, sous les bannières Pizza Salvatoré, Jack le Coq, Topla! et Crèmerie Chez Mamie.

L'héritage d'Angèle Fecteau-Abbatiello dépasse largement les murs d'un commerce. Issue d'une famille de 9 enfants à Saint-Odilon-de-Cranbourne, elle a su transmettre une valeur fondamentale: l'entraide. Une valeur qui s'est enracinée dans la culture du Groupe Abbatiello, dont les actions philanthropiques dépassent aujourd'hui le demi-million de dollars par année, s'impliquant activement auprès des enfants, que ce soit au niveau scolaire, sportif, communautaire, culturel et plus encore.

« La mission d'entreprise de Pizza Salvatoré, qui est également devenue celle du Groupe Abbatiello, a toujours été d'avoir un impact positif dans les communautés où nous sommes établis. Cette mission ne vient pas d'un plan stratégique ou d'une campagne marketing. Elle nous a été transmise naturellement, par l'exemple. Notre grand-mère Abbatiello le faisait, ses enfants l'ont fait, et nous, ses petits-enfants, cousins, cousines, frères et sœurs, avons tous grandi dans une culture où contribuer allait de soi. Elle nous a appris que le vrai succès, c'est celui qu'on partage. Aujourd'hui, c'est avec cette même intention que nous poursuivons son œuvre à travers notre entreprise, en gardant bien vivant son esprit d'entraide », a mentionné Élisabeth Abbatiello, associée de l'entreprise familiale et vice-présidente du rayonnement et des communications du Groupe.