Résultat le 30 octobre prochain

Dominique Nadeau est finaliste pour le Prix Femmes d’Affaires du Québec 2025

durée 14h00
17 septembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Dominique Nadeau, présidente de l'entreprise Safari Condo de Saint-Frédéric, a été sélectionnée parmi les finalistes pour le Prix Femmes d’Affaires du Québec 2025.

La Beauceronne a pris la relève de son père qui a fondé l'entreprise en 1998. Aujourd'hui, elle y apporte sa propre vision en conservant les valeurs de durabilité et d'innovation instaurées par son père.

Elle est ainsi finaliste de la catégorie Entrepreneures d'impact - Grande entreprise, un honneur selon ses mots.

L'événement qui récompensera de nombreuses Québécoises se tiendra le 30 octobre prochain au Palais des Congrès de Montréal. 

Safari Condo: la passion du camping transmise de père en fille

