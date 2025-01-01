Dominique Nadeau est finaliste pour le Prix Femmes d’Affaires du Québec 2025

Dominique Nadeau, présidente de l'entreprise Safari Condo de Saint-Frédéric, a été sélectionnée parmi les finalistes pour le Prix Femmes d’Affaires du Québec 2025.

La Beauceronne a pris la relève de son père qui a fondé l'entreprise en 1998. Aujourd'hui, elle y apporte sa propre vision en conservant les valeurs de durabilité et d'innovation instaurées par son père.

Elle est ainsi finaliste de la catégorie Entrepreneures d'impact - Grande entreprise, un honneur selon ses mots.

L'événement qui récompensera de nombreuses Québécoises se tiendra le 30 octobre prochain au Palais des Congrès de Montréal.