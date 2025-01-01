Hélène Méthot et Samuel Drouin, présidents d'honneur du 37e Gala de l’entreprise beauceronne

Hélène Méthot et Samuel Drouin, copropriétaires de la clinique Bérubé Audioprothésistes sont les présidents d’honneur du 37e Gala de l’entreprise beauceronne.

Organisé par la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG), ce Gala en blanc se tiendra le samedi 23 mai 2026 dès 17 h au Centre de congrès et hôtel Le Georgesville. La soirée en blanc a été choisie pour plusieurs symboliques:

- la célébration et le renouveau, il évoque la force et la vitalité de la communauté d’affaires, toujours tournée vers l’avenir,

- l’unité et l’élégance, il représente l’esprit rassembleur du Gala, où entrepreneurs et partenaires se réunissent pour partager leurs réussites,

- la lumière, il rappelle la contribution exceptionnelle des bâtisseurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

De plus, cette année, le Gala revêt une dimension toute particulière alors que la CCSG célèbre son 95e anniversaire. En Beauce, chaque entreprise est porteuse d’une histoire faite de passion, de résilience et d’écoute. C’est d’ailleurs cette valeur essentielle qui sera mise à l’honneur lors de l’édition 2026, sous le thème : « En affaires comme en famille: une histoire d’écoute ».

Pour les présidents d’honneur, l’écoute n’est pas seulement une compétence professionnelle, mais une véritable vocation qui guide leur quotidien : comprendre les besoins, bâtir la confiance et offrir des solutions humaines et durables, tant en affaires qu’au sein de la communauté. Jeunes entrepreneurs visionnaires et repreneurs engagés, ils incarnent la relève et la croissance maîtrisée qui inspirent l’ensemble de la communauté d’affaires beauceronne.

« Nous on est Beaucerons d’adoption depuis maintenant trois ans et la Beauce nous a gentillement accueilli. Je trouve qu’on est rempli d’une belle richesse entrepreneuriale, donc on est vraiment ravis d’être aux premières loges pour célébrer les victoires des entreprises d’ici », a mentionné Hélène Méthot. Elle a également expliqué que la CCSG les avait aidés à se bâtir un réseau à leur arrivée dans la région.

Quelques dates importantes sont à retenir:

24 septembre au 24 octobre 2025 : Ouverture des candidatures

1er novembre au 1er décembre 2025 : Vote du public pour le Jarret Prix du public – Les saveurs d’ici

23 avril 2026 : Cocktail des finalistes

23 mai 2026 : Gala de l’entreprise beauceronne

Catégories de Jarrets 2026

• Ambassadeur de marque

• Commerce de détail

• Jarret d’Or

• Éducation interordres

• Employé.e par excellence

• Entreprise agricole

• Entreprise familiale

• Implication sociale

• Innovation

• Aile Jeunesse

• Microentreprise

• Nouvelle entreprise

• Organisme communautaire

• Personnalité d’affaires de l’année

• Prix du public – Les saveurs d’ici

• Projet d’investissement

• Repreneuriat

• Services professionnels

• Honorifique