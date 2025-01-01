Nous joindre
Match hors concours

Le Cool FM remporte son premier match face à Rivière-du-Loup

durée 10h00
21 septembre 2025
Germain Chartier
Germain Chartier, Journaliste

Le Cool FM de Saint-Georges a entamé sa préparation en vue de la saison 2025-2026 de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) avec une victoire offensive éclatante de 8 à 5 contre les 3L de Rivière-du-Loup, ce samedi 20 septembre.

La rencontre a été d'une belle intensité, avec pas moins de 13 buts inscrits. Allan Caron a permis aux siens de créer l’égalité dans les dernières secondes de la première période, après une ouverture du pointage par Jérémy Martin pour les visiteurs.

Le deuxième engagement a été marqué par une explosion offensive du Cool FM. Charles-Antoine Paiement, Gabriel Chabot, Gabriel Proulx et de nouveau Paiement ont successivement fait vibrer les cordages, permettant aux locaux de prendre une avance confortable. Rivière-du-Loup est toutefois resté dans le match grâce à des buts en avantage numérique de Gabriel Denis et Simon Chevrier.

En troisième période, Anthony Verret a ajouté un sixième filet pour le Cool FM, mais les 3L ont rapidement répliqué grâce à Olivier Mathieu.

En prolongation, le Cool FM a profité de son efficacité en supériorité numérique pour se détacher. Charles Tremblay a redonné l’avance à Saint-Georges avant que Dylan Labbé ne scelle l’issue de la rencontre, quelques instants après une réplique rapide de Tristan Pomerleau.

Le Cool FM reprendra l’action sous peu pour continuer sa préparation en vue de la saison régulière, à savoir le vendredi 26 septembre à domicile dès 20h. 

app-store-badge google-play-badge