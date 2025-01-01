Un immense merci pour ce Grand Week-End inoubliable!

La Municipalité de Courcelles–Saint-Évariste tient à remercier sincèrement tous les citoyens et visiteurs qui ont participé en grand nombre à la 3e édition du Grand Week-End acéricole et forestier qui s’est déroulé du 11 au 14 septembre 2025.

Un merci tout spécial à Desjardins Entreprises Beauce-Appalaches-Etchemins, notre partenaire majeur, pour leur précieuse contribution et leur soutien indéfectible envers notre événement et notre communauté, ainsi qu’à tous nos nombreux autres commanditaires.

Ce fut un réel succès!

Pendant 4 jours d’activités, nous avons accueilli 4 000 visiteurs, attirés par la diversité de nos exposants, la qualité des conférences, les démonstrations extérieures et l’ambiance chaleureuse qui fait la réputation de notre coin de pays.

Lors du brunch du dimanche, 300 déjeuners ont été servis avec le sourire, dans une salle remplie de discussions animées.

Nous tenons à souligner l’implication de nos 30 bénévoles extraordinaires, sans qui l’événement ne pourrait exister. Merci du fond du cœur pour votre générosité, votre disponibilité et votre énergie.

Un merci tout spécial à nos 70 exposants qui ont pris de leur temps pour être présents et partager leur savoir-faire, leurs produits et leur passion. Grâce à vous, le Grand Week-End a rayonné et a su plaire à tous les visiteurs.

Un merci également à notre comité organisateur, composé de Cindy Bernier, Magali Veilleux, Claudette Boulanger, Francis Bélanger, Karen Lessard, Kim Dagenais, Nicole Ouellette et Claude Goulet. Chacun a mis la main à la pâte pour faire de ce rendez-vous un succès sur toute la ligne.

Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition… en 2027!

Le Grand Week-End reviendra encore plus grand, encore plus rassembleur – parce qu’ici, en Beauce, on a la forêt et l’érable tatoués sur le cœur.

