Beauce Volkswagen ouvre officiellement sa nouvelle concession à Saint-Georges

La nouvelle concession automobile Beauce Volkswagen, située à Saint-Georges, a officiellement ouvert ses portes avec l'inauguration, ce mercredi 24 septembre, marquant la fin d’un chantier de près de 9 millions de dollars.

Le maire Claude Morin a procédé à la traditionnelle coupure de ruban en compagnie des copropriétaires et de représentants de Volkswagen Canada. Le bâtiment moderne, érigé sur deux étages, couvre maintenant plus de 26 000 pieds carrés — soit trois fois la superficie de l’ancien site.

Il comprend notamment huit baies mécaniques, trois espaces dédiés à l’esthétique, une aire de service intérieure de type service au volant et des installations adaptées aux véhicules électriques, en conformité avec les nouvelles normes du constructeur allemand.

Conçue pour être écoénergétique, la nouvelle concession est dotée de systèmes d’éclairage à DEL programmés pour s’éteindre automatiquement et d’une isolation renforcée.

Pour les copropriétaires Billy Poulin, Éric Maheux et Bernard Bolduc, ces améliorations visent avant tout à bonifier l’expérience client. « Ce sont les clients qui en bénéficieront le plus, sans oublier nos fidèles employés. Nous leur devons en grande partie notre succès! », soulignent-ils.

Fondé en 1959, Beauce Volkswagen est l’un des plus anciens concessionnaires Volkswagen du Québec. L’entreprise emploie aujourd’hui 28 personnes et propose des véhicules neufs et d’occasion, et bientôt, un centre d’esthétique automobile. Trois nouvelles personnes ont d'ailleurs rejoint l'équipe dans les nouveaux bureaux et d'autres pourraient suivre dans l'avenir.