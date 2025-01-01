Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Un projet de près de 9 M$

Beauce Volkswagen ouvre officiellement sa nouvelle concession à Saint-Georges

durée 17h00
24 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

La nouvelle concession automobile Beauce Volkswagen, située à Saint-Georges, a officiellement ouvert ses portes avec l'inauguration, ce mercredi 24 septembre, marquant la fin d’un chantier de près de 9 millions de dollars.

Le maire Claude Morin a procédé à la traditionnelle coupure de ruban en compagnie des copropriétaires et de représentants de Volkswagen Canada. Le bâtiment moderne, érigé sur deux étages, couvre maintenant plus de 26 000 pieds carrés — soit trois fois la superficie de l’ancien site.

Il comprend notamment huit baies mécaniques, trois espaces dédiés à l’esthétique, une aire de service intérieure de type service au volant et des installations adaptées aux véhicules électriques, en conformité avec les nouvelles normes du constructeur allemand.

Conçue pour être écoénergétique, la nouvelle concession est dotée de systèmes d’éclairage à DEL programmés pour s’éteindre automatiquement et d’une isolation renforcée.

Pour les copropriétaires Billy Poulin, Éric Maheux et Bernard Bolduc, ces améliorations visent avant tout à bonifier l’expérience client. « Ce sont les clients qui en bénéficieront le plus, sans oublier nos fidèles employés. Nous leur devons en grande partie notre succès! », soulignent-ils.

Fondé en 1959, Beauce Volkswagen est l’un des plus anciens concessionnaires Volkswagen du Québec. L’entreprise emploie aujourd’hui 28 personnes et propose des véhicules neufs et d’occasion, et bientôt, un centre d’esthétique automobile. Trois nouvelles personnes ont d'ailleurs rejoint l'équipe dans les nouveaux bureaux et d'autres pourraient suivre dans l'avenir.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Saint-René : L’Autel des 12 Cabochons ouvrira bientôt ses portes

Publié à 11h00

Saint-René : L’Autel des 12 Cabochons ouvrira bientôt ses portes

L’ancienne église de Saint-René s’apprête à entamer une nouvelle vie. Dès le 1er novembre, le lieu accueillera ses premiers visiteurs sous le nom de L’Autel des 12 Cabochons, un projet porté par Jean-François Morin et son équipe, qui souhaitent en faire un espace festif, patrimonial et touristique pour toute la Beauce. Transformé en salle ...

LIRE LA SUITE
Geneviève Veilleux reconduite à la présidence

Publié hier à 16h15

Geneviève Veilleux reconduite à la présidence

La Beauceronne Geneviève Veilleux a été réélue pour un second mandat à la présidence du conseil d’administration de la Corporation des thanatologues du Québec. L'appui unanime s'est manifesté à l’issue de la 69e assemblée générale annuelle de l'organisme. La native de Saint-Théophile occupe le poste de directrice générale, section Québec, chez ...

LIRE LA SUITE
Bois d’œuvre: le Canada abandonne deux contestations face aux États-Unis

Publié hier à 14h00

Bois d’œuvre: le Canada abandonne deux contestations face aux États-Unis

Le Canada a abandonné deux contestations judiciaires concernant les droits de douane américains sur le bois d’œuvre canadien. Les États-Unis accusent depuis longtemps le secteur canadien du bois d’œuvre d’enfreindre les règles antidumping, inondant le marché de produits subventionnés moins chers afin de perturber leur industrie nationale. Le ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge