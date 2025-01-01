Productivité durable: la Beauce veut allier rentabilité et écologie

Une cinquantaine de participants se sont réunis ce mercredi 24 septembre, à La Cache à Maxime dans le cadre du Colloque Productivité durable, un événement régional visant à outiller les entreprises pour concilier performance économique et transition durable.

Organisé conjointement par le CAE Beauce-Chaudière, le Conseil économique de Beauce, Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB) et Beauce-Centre Économique, le colloque visait à démontrer que développement durable et rentabilité peuvent aller de pair.

« On assiste à une évolution dans la culture entrepreneuriale. Les entreprises veulent faire différemment, de façon plus responsable et durable », a souligné Karine Therrien, directrice générale du CAE Beauce-Chaudière.

Tout au long de la journée, les participants ont pu entendre des conférenciers et des entrepreneurs engagés, venus partager leurs expériences concrètes. « Le développement durable est à la portée de tous. Il suffit de commencer par de petites actions pour enclencher un changement positif et durable », a affirmé Marlène Bisson, directrice générale de DENB.

Trois entreprises locales – Tapis Venture, NRJ Spa nordique et Les Viandes d’autrefois – ont ouvert le bal en illustrant leurs démarches vers une production plus responsable. Suivant ce panel, David Côté, figure connue de l’entrepreneuriat d’impact et cofondateur de LOOP Mission, Rise Kombucha et Crudessence, a livré un témoignage inspirant sur l’importance de bâtir une mission forte au cœur de son entreprise.

Le président du Groupe Mundial, Louis Veilleux, a ensuite partagé la stratégie durable adoptée par son entreprise avant d’ouvrir les portes de la division Métal Bernard aux participants, venus constater de visu des solutions concrètes déjà implantées.

En toile de fond, une volonté partagée des organismes de développement économique d’accompagner les entreprises vers des modèles plus résilients.

« Avec ce colloque, nous voulons démontrer qu’investir dans des pratiques durables n’est pas seulement une question d’environnement, mais une véritable stratégie de croissance pour nos entreprises. La Beauce a toujours été reconnue pour son esprit entrepreneurial. Aujourd’hui, elle prouve aussi qu’elle peut être un modèle en matière de productivité durable et d’innovation responsable », a conclu Hélène Latulippe, directrice générale du Conseil économique de Beauce.