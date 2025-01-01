Nous joindre
Le Groupe Bégin acquiert Brassard Pièces d'autos

26 septembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le Groupe Bégin, une entreprise beauceronne spécialisée dans le recyclage automobile et la récupération de métaux, vient d’annoncer l’acquisition de Brassard Pièces d’autos, dont les installations sont établies à Saint-Amable, en Montérégie.

«Cette acquisition représente une étape clé dans notre plan stratégique. Elle nous permet d’élargir notre offre, d’optimiser nos opérations logistiques et d’accroître notre capacité à livrer rapidement, partout au Québec», a souligné Marc Bégin, président du groupe, par voie de communiqué de presse.

L’ensemble des employés de Brassard Pièces d’autos seront maintenus en place et de nouveaux postes seront créés à court terme.

Rappelons que le Groupe Bégin regroupe déjà Pièces d’autos Fernand Bégin, un centre de recyclage automobile, et Jonction Métaux, spécialisée dans la récupération de métaux. L’organisation emploie aujourd’hui plus de 170 personnes. Chaque année, plus de 8 500 véhicules accidentés y sont récupérés, remis en circulation ou démantelés pour la vente de pièces recyclées, au Canada comme à l’international.

Avec l'acquisition, le compagnie compte désormais quatre succursales, soit à Saint-Philibert, Saint-Georges, Saint-Gilles et Saint-Amable.

