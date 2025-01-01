Avantis Coopérative ferme sa meunerie de Saint-Narcisse-de-Beaurivage 

Avantis Coopérative vient d'annoncer, par voie de communiqué de presse, qu'elle est «dans l'obligation» de fermer sa meunerie de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, à compter du 16 octobre.

«Au terme du processus de retrait temporaire de la production dans l’industrie porcine, un nombre significatif de fermes dans les régions de Beauce, Bellechasse et Lotbinière ont quitté la production. L’ensemble de la situation a entraîné une diminution d’autant importante du volume de moulée à produire à la meunerie de Saint-Narcisse-de-Beaurivage», ont expliqué les administrateurs de la coopérative, qui ont pris cette décision après avoir analysé toutes les options possibles et tenté de nouvelles avenues demeurées sans issues.

Le volume de moulée restant sera transféré dans les autres meuneries de la coopérative. Le centre de grain de Saint Narcisse demeure en activité pour desservir les producteurs agricoles.

Une partie de l’équipe de la meunerie de Saint-Narcisse sera transférée dans les autres sites agricoles à proximité et tous les efforts seront mis en oeuvre pour aider ceux qui ne pourront être transférés à se relocaliser. Selon les opportunités, ceux ayant la mobilité pour le faire pourront être replacés dans les autres secteurs d’activités.

Tous les autres sites agricoles de la division poursuivent leurs opérations.