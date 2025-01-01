Édition record pour le Challenge dek hockey de l'Aile jeunesse de la CCSG

Le Challenge de dek hockey de l’Aile jeunesse de la Chambre de commerce de Saint-Georges, qui s'est tenu le vendredi 26 septembre dernier, a été un franc succès.

Au total, 20 équipes se sont affrontées au Dek Hockey Saint-Georges, ce qui en fait la plus grosse édition organisée depuis plus de six ans.

La présidence d’honneur de cette édition était assurée par ALIO – Clinique du Mouvement, qui a contribué à l’ambiance et à l’animation de la journée. L’événement s’est clôturé avec des finales enlevantes. De plus, la température clémente a permis de profiter pleinement des activités, alors qu’un DJ animait la journée et mettait le feu à la finale.

Dans la Catégorie récréative, les grands gagnants ont été Abri d’auto EGB. Dans la Catégorie compétitive, la victoire est revenue à Angélika Orthothérapeute.

« Nous sommes extrêmement fiers de constater l’enthousiasme grandissant autour de ce tournoi, qui est devenu un rendez-vous incontournable pour les jeunes professionnels de la région. L’ambiance, l’esprit d’équipe et l’énergie étaient au rendez-vous, et nous avons déjà hâte à l’an prochain ! », a mentionné Sarah Lachance, responsable de l’événement.

Cet événement illustre la mission de l’Aile jeunesse qui est de créer des occasions de réseautage et de camaraderie, tout en favorisant la vitalité économique et sociale de la Beauce.