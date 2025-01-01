Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Centre d’aide aux entreprises (CAE) Beauce-Chaudière

Luc Poirier sera l'invité d'honneur d'un événement sur le repreunariat

durée 08h00
7 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Luc Poirier sera la tête d’affiche d'une journée consacrée au repreneuriat organisée par le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Beauce-Chaudière le 27 novembre, à La Cache à Maxime de Scott.

L’évènement rassemblera des acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial autour de conférences, panels et témoignages, culminant avec la présence du conférencier et homme d’affaires Luc Poirier.

« Le repreneuriat, c’est une aventure humaine avant tout. Cet évènement vise à créer des ponts entre générations d’entrepreneurs et à outiller celles et ceux qui veulent assurer la continuité de nos entreprises », a expliqué Karine Therrien, directrice générale du CAE Beauce-Chaudière.

Au fil de la journée, les participants plongeront au cœur des enjeux actuels du repreneuriat : la transmission des valeurs humaines au sein d’une entreprise, le financement de la croissance et les réalités vécues par ceux et celles qui reprennent le flambeau. 

La rencontre se conclura avec la conférence de Luc Poirier, entrepreneur reconnu, qui viendra livrer un message sur la persévérance, l’audace et la capacité de transformer les défis en leviers de réussite. Luc Poirier a su transformer une enfance modeste en un parcours entrepreneurial exceptionnel. Fondateur et président de la société Poirier, il détient des participations dans une trentaine d’entreprises œuvrant dans l’immobilier, l’ingénierie, l’environnement, les médias et le transport urbain. 

L’évènement est ouvert à tous et les inscriptions sont accessibles dès maintenant.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Il existe encore un écart salarial réel entre les hommes et les femmes

Publié hier à 10h00

Il existe encore un écart salarial réel entre les hommes et les femmes

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance une campagne publicitaire pour mettre en lumière l'écart salarial persistant entre les hommes et les femmes. L'objectif est également de rappeler que l’application de la Loi sur l’équité salariale (LES) contribue à sa réduction. En 2024, le salaire ...

LIRE LA SUITE
Élections municipales 2025: Saint-Georges recherche du personnel électoral

Publié le 3 octobre 2025

Élections municipales 2025: Saint-Georges recherche du personnel électoral

En vue des élections municipales du 2 novembre, la Ville de Saint-Georges lance une campagne de recrutement pour du personnel électoral. Plusieurs postes sont à pourvoir, notamment des scrutateurs, secrétaires de bureau de vote ainsi que des préposés à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO). Cette participation rémunérée permet aux ...

LIRE LA SUITE
Édition record pour le Challenge dek hockey de l'Aile jeunesse de la CCSG

Publié le 2 octobre 2025

Édition record pour le Challenge dek hockey de l'Aile jeunesse de la CCSG

Le Challenge de dek hockey de l’Aile jeunesse de la Chambre de commerce de Saint-Georges, qui s'est tenu le vendredi 26 septembre dernier, a été un franc succès. Au total, 20 équipes se sont affrontées au Dek Hockey Saint-Georges, ce qui en fait la plus grosse édition organisée depuis plus de six ans. La présidence d’honneur de cette édition ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge