Luc Poirier sera l'invité d'honneur d'un événement sur le repreunariat

Luc Poirier sera la tête d’affiche d'une journée consacrée au repreneuriat organisée par le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Beauce-Chaudière le 27 novembre, à La Cache à Maxime de Scott.

L’évènement rassemblera des acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial autour de conférences, panels et témoignages, culminant avec la présence du conférencier et homme d’affaires Luc Poirier.

« Le repreneuriat, c’est une aventure humaine avant tout. Cet évènement vise à créer des ponts entre générations d’entrepreneurs et à outiller celles et ceux qui veulent assurer la continuité de nos entreprises », a expliqué Karine Therrien, directrice générale du CAE Beauce-Chaudière.

Au fil de la journée, les participants plongeront au cœur des enjeux actuels du repreneuriat : la transmission des valeurs humaines au sein d’une entreprise, le financement de la croissance et les réalités vécues par ceux et celles qui reprennent le flambeau.

La rencontre se conclura avec la conférence de Luc Poirier, entrepreneur reconnu, qui viendra livrer un message sur la persévérance, l’audace et la capacité de transformer les défis en leviers de réussite. Luc Poirier a su transformer une enfance modeste en un parcours entrepreneurial exceptionnel. Fondateur et président de la société Poirier, il détient des participations dans une trentaine d’entreprises œuvrant dans l’immobilier, l’ingénierie, l’environnement, les médias et le transport urbain.

L’évènement est ouvert à tous et les inscriptions sont accessibles dès maintenant.