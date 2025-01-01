Gala Reconnaissance des Etchemins: les nominations sont dévoilées

La MRC des Etchemins vient de rendre public la liste des candidatures aux prix qui seront décernés lors du 8e Gala Reconnaissance des Etchemins, prévu le 6 novembre prochain.

Signalons dès le départ que la catégorie Personnalité jeunesse a été divisée en deux distinctions: Jeune personnalité d’affaires (16 à 35 ans), pour mettre en valeur un parcours entrepreneurial; Coup de cœur – Jeunesse inspirante, pour souligner un parcours de vie particulièrement inspirant.

De même, les catégories Personnalité d’affaires de l’année, Coup de cœur – Jeunesse inspirante et Coup de cœur demeurent confidentielles jusqu’au dévoilement du 6 novembre, «afin de préserver la surprise et de susciter un moment fort lors de la soirée du Gala», signalent les organisateurs.

Voici les entreprises et les personnes qui sont en nomination dans les 14 catégories:

Nouvelle entreprise distinctive

• Ferme Ricolanne

• La Sultana

Petite entreprise inspirante

• Charles Pouliot construction

• DB&J CPA

Initiative écoresponsable

• La Sultana

• L’Essentiel des Etchemins

Agriculture innovante

• Bergerie Cindy Martineau

• Ferme Ricolanne

• Nos forêts épicées

Événement à succès

• Aimes-tu ma différence?

• Country Aunts

• Triathlon Lac-Etchemin

Ambassadeur touristique

• Sentiers du Mont-Orignal/ SMO

• Verso microbrasserie

Personnalité d’affaires de l’année

• Dévoilement le 6 novembre

Bénévole de l’année

• Jennylee Boutin

• Sentiers du Mont-Orignal/ SMO

Grande entreprise de choix

• La Pralinière

• Précisions Provençal

Jeune personnalité d’affaires (16 à 35 ans)

• Alex Corriveau

• Michaël Duclos Bédard

Municipalité dynamique

• Municipalité de Sainte-Aurélie

• Municipalité de Sainte-Rose

Distinction sociale

• Comité de développement Sainte-Aurélie

• Nouvel Essor

Coup de cœur – Jeunesse inspirante

• Dévoilement le 6 novembre

Coup de cœur

• Dévoilement le 6 novembre

Les lauréats seront divulgués lors de la soirée qui se tiendra le 6 novembre au Manoir du Lac-Etchemin. Les finalistes ont déjà été conviés à la soirée et l'achat des billets leur est réservé en priorité. Ils seront ensuite offerts au public du 10 au 24 octobre.

Rappelons que l'événement est organisé tous les deux ans par la MRC des Etchemins, en collaboration avec la SADC Bellechasse-Etchemins, le CJE Etchemins et Desjardins. Cette soirée est l’occasion de mettre en lumière les efforts des entrepreneurs, des organismes et des citoyens engagés qui contribuent à l’essor de la région etcheminoise.