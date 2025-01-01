Nous joindre
Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce

Plus de 100 professionnels réunis au 5 à 7 spécial Construction

durée 10h00
8 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Plus de 100 professionnels du domaine de la construction et de secteurs connexes se sont réunis au 5 à 7 spécial Construction organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB), le mardi 7 octobre à Saint-Bernard.

Présentée par Armoires Tardif, cette soirée de réseautage a permis aux entrepreneurs, gestionnaires et partenaires du milieu de venir échanger sur les réalités actuelles du secteur, partager des solutions concrètes et créer de nouveaux liens d’affaires dans une atmosphère conviviale.

« Ce type d’événement démontre à quel point la collaboration et le partage d’expériences sont essentiels pour faire évoluer nos entreprises », a souligné Marie-Christine Lavoie, directrice générale de la CCINB. « La force de notre région repose sur la solidarité et l’ingéniosité de nos entrepreneurs, et le domaine de la construction en est un excellent exemple. »

Les participants ont pu entendre Vincent Rochette, de Rochette Construction, ainsi que Anne-Marie Couture, d’AMC Design, qui ont partagé leurs bonnes pratiques de gestion, de communication et d’innovation dans un contexte où l’industrie fait face à de nombreux défis.

