L’UPA du Granit et de Frontenac s'unissent en un seul syndicat agricole

Les syndicats locaux de l’Union des producteurs agricoles (UPA )de Frontenac et du Granit ont choisi de s’unir pour créer un syndicat local unique, regroupant l’ensemble des producteurs agricoles de la MRC du Granit.

La décision de fusion a été rendue lors des assemblées générales annuelles des organismes, tenues le 28 septembre dernier.

Désormais, les producteurs et productrices agricoles de la MRC du Granit seront représentés par le Syndicat local de l’UPA du Granit-Frontenac. Il constitue ainsi le plus important en Estrie, avec 612 fermes.

Lors de l’AGA, les membres ont également adopté plusieurs résolutions importantes, notamment l’adoption d’un nouveau plan de financement par palier; l’examen de projets de remise en culture des terres en friches; et une initiative proactive dans les dossiers énergétiques.

Les délégués ont aussi statué sur les assurances récolte, l’application de la Loi sur les ingénieurs, la refonte des programmes de financement et la demande de projets de maillage pour aider les stagiaires à trouver des entreprises agricoles.

«Avec cette nouvelle structure et ces initiatives, le Syndicat local de l’UPA du Granit-Frontenac se positionne comme un acteur clé pour le développement agricole de la région, alliant solidarité et engagement pour ses membres ainsi que la communauté agricole locale», ont signalé les administrateurs.