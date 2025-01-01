Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Regroupement des entités

L’UPA du Granit et de Frontenac s'unissent en un seul syndicat agricole

durée 11h00
8 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Les syndicats locaux de l’Union des producteurs agricoles (UPA )de Frontenac et du Granit ont choisi de s’unir pour créer un syndicat local unique, regroupant l’ensemble des producteurs agricoles de la MRC du Granit. 

La décision de fusion a été rendue lors des assemblées générales annuelles des organismes, tenues le 28 septembre dernier.

Désormais, les producteurs et productrices agricoles de la MRC du Granit seront représentés par le Syndicat local de l’UPA du Granit-Frontenac. Il constitue ainsi le plus important en Estrie, avec 612 fermes.

Lors de l’AGA, les membres ont également adopté plusieurs résolutions importantes, notamment l’adoption d’un nouveau plan de financement par palier; l’examen de projets de remise en culture des terres en friches; et une initiative proactive dans les dossiers énergétiques.

Les délégués ont aussi statué sur les assurances récolte, l’application de la Loi sur les ingénieurs, la refonte des programmes de financement et la demande de projets de maillage pour aider les stagiaires à trouver des entreprises agricoles.

«Avec cette nouvelle structure et ces initiatives, le Syndicat local de l’UPA du Granit-Frontenac se positionne comme un acteur clé pour le développement agricole de la région, alliant solidarité et engagement pour ses membres ainsi que la communauté agricole locale», ont signalé les administrateurs.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un concessionnaire CFMoto s’installe à Saint-René

Publié à 12h00

Un concessionnaire CFMoto s’installe à Saint-René

Un concessionnaire CFMoto, une marque chinoise de motos, de quads et de véhicules tout-terrain, ouvrira ses portes à Saint-René, d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'ont annoncé, par voie de communiqué de presse, les propriétaires du garage Axe Auto. «Je suis natif de Saint-René et c’est pour moi un rêve de pouvoir investir dans ma  municipalité. ...

LIRE LA SUITE
Plus de 100 professionnels réunis au 5 à 7 spécial Construction

Publié à 10h00

Plus de 100 professionnels réunis au 5 à 7 spécial Construction

Plus de 100 professionnels du domaine de la construction et de secteurs connexes se sont réunis au 5 à 7 spécial Construction organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB), le mardi 7 octobre à Saint-Bernard. Présentée par Armoires Tardif, cette soirée de réseautage a permis aux entrepreneurs, gestionnaires et ...

LIRE LA SUITE
Gala Reconnaissance des Etchemins: les nominations sont dévoilées

Publié à 8h00

Gala Reconnaissance des Etchemins: les nominations sont dévoilées

La MRC des Etchemins vient de rendre public la liste des candidatures aux prix qui seront décernés lors du 8e Gala Reconnaissance des Etchemins, prévu le 6 novembre prochain. Signalons dès le départ que la catégorie Personnalité jeunesse a été divisée en deux distinctions: Jeune personnalité d’affaires (16 à 35 ans), pour mettre en valeur un ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge